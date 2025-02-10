40-летний мужчина погиб на пожаре в селе Казино

За выходные дни в Липецкой области зарегистрировано девять пожаров.



Рано утром 9 февраля в селе Казино Задонского района загорелся жилой дом. В огне погиб 40-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день в Липецке произошло короткое замыкание в уличном фонаре у остановки «Кольцо Трубного завода», а на улице Волгоградской выгорел гараж с вещами. В деревне Озерки Становлянского округа огонь уничтожил отделку жилого дома на 40 квадратных метрах.Днем ранее в селе Пашково Усманского района сгорела надворная постройка, в которой погибли два бычка, две свиноматки и 13 поросят.В Липецке на улице Ковалева сгорел строительный вагончик, на улице 15-й микрорайон — пластиковый контейнер, на улице Терешковой в девятиэтажке погорела пища, на улице Механизаторов огонь повредил моторный отсек автомобиля «Дэу Нексия». А в селе Большая Кузьминка Липецкого округа автомобиль «ВАЗ-2114» сгорел полностью.