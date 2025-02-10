Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
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Происшествия
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сегодня, 09:53
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40-летний мужчина погиб на пожаре в селе Казино
За выходные дни в Липецкой области зарегистрировано девять пожаров.
В тот же день в Липецке произошло короткое замыкание в уличном фонаре у остановки «Кольцо Трубного завода», а на улице Волгоградской выгорел гараж с вещами. В деревне Озерки Становлянского округа огонь уничтожил отделку жилого дома на 40 квадратных метрах.
Днем ранее в селе Пашково Усманского района сгорела надворная постройка, в которой погибли два бычка, две свиноматки и 13 поросят.
В Липецке на улице Ковалева сгорел строительный вагончик, на улице 15-й микрорайон — пластиковый контейнер, на улице Терешковой в девятиэтажке погорела пища, на улице Механизаторов огонь повредил моторный отсек автомобиля «Дэу Нексия». А в селе Большая Кузьминка Липецкого округа автомобиль «ВАЗ-2114» сгорел полностью.
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