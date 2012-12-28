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Общество
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Погода в Липецке
1234
вчера, 16:17
5

В Липецкой области до -9

В ближайшие трое суток на погоду в ЦФО будет оказывать влияние антициклон, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что на в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью – от -8 до -13 градусов, днем – от -4 до -9 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -10 до -12 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.

День 10 февраля стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 30 градусов мороза.
Погода
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Вася
вчера, 17:36
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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Лена
вчера, 16:52
Зима уходит,весне дорогу.Ждем через пару недель плюсовых температур.Пора мне пропивать лыжи и отбрасывать коньки.
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Костья
вчера, 16:38
Зима пришла,зиме дорогу! Ждем холодов и снега в марте и апреле! Пускай нагрянут холода и лютые метели.
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Бесконечное лето
вчера, 16:28
Лучше бы до +9. Когда же вернется январское тепло?
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"Девятый"..."
вчера, 18:42
Никогда. Морозы по инету до конца февраля.Ночные заморзки - 10 градусов мороза...
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Говорит Липецк
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