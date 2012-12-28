В Липецкой области до -9

В ближайшие трое суток на погоду в ЦФО будет оказывать влияние антициклон, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что на в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью – от -8 до -13 градусов, днем – от -4 до -9 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -10 до -12 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.День 10 февраля стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 30 градусов мороза.