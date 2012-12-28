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сегодня, 11:10
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Бывший руководитель елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы оштрафован на три миллиона рублей за взятки

Взятки предназначались за установление групп инвалидности.

В Ельце теперь уже бывший руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы 61-летний Олег Карташов осужден за взятки (по части второй статьи 290 УК РФ) и оштрафован на три миллиона рублей с лишением на три года права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в государственных органах, осуществляющих медико-социальную экспертизу.

В 2021 и 2022 годах он получил четыре взятки на сумму более 370 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливались различные группы инвалидности.  Ещё по одном эпизоду взятки на сумму менее десяти тысяч рублей уже истёк срок давности. 

«В суде доказано, что бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы получал через посредников взятки за установление гражданам групп инвалидности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, взятки  руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы получал как лично, так и через посредников, деньгами и продуктами питания. Коррупционные преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

 
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
И опять
22 минуты назад
Елецкие правоохранители отличились. Липецк как то в этом плане не блещет.
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Сергей
27 минут назад
А тех кто давал взятки привлекли?
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Ржу не могу
41 минуту назад
За неделю вернёт эту сумму. Ещё и с плюсом.
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Надя
56 минут назад
Пусть липецких тоже проверят Ани тоже занимаются карупсиии
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Да не может быть
сегодня, 11:22
Смеётесь где посадка?
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