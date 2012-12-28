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Бывший руководитель елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы оштрафован на три миллиона рублей за взятки
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Происшествия
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сегодня, 11:10
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Бывший руководитель елецкого филиала бюро медико-социальной экспертизы оштрафован на три миллиона рублей за взятки
Взятки предназначались за установление групп инвалидности.
В 2021 и 2022 годах он получил четыре взятки на сумму более 370 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливались различные группы инвалидности. Ещё по одном эпизоду взятки на сумму менее десяти тысяч рублей уже истёк срок давности.
«В суде доказано, что бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы получал через посредников взятки за установление гражданам групп инвалидности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, взятки руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы получал как лично, так и через посредников, деньгами и продуктами питания. Коррупционные преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.
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