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НЛМК поздравил выпускников базовых учебных заведений с отличной учебой

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НЛМК поздравил выпускников базовых учебных заведений с отличной учебой

Представители НЛМК приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам базовых учебных заведений комбината - Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума.

Будущих молодых специалистов предприятия поздравили с завершением учебы и пожелали им успешного начала трудовой деятельности.

Сотрудники кадровой службы предприятия рассказали о гарантиях, которые предоставляют молодым работникам после трудоустройства в компанию, и о перспективах профессионального роста.

В этом году металлургический колледж и политехнический техникум с отличием закончили 76 студентов. В числе отличников учебы - будущие специалисты коксохимического, сталеплавильного, прокатного производств, механики, электрики, сварщики и представители ряда других востребованных на предприятии профессий.

Лучшим выпускникам 2017 года вручили от комбината денежные сертификаты и ценные подарки.

«Мы заинтересованы в привлечении в компанию перспективной молодежи с хорошим базовым профессиональным образованием. Помогаем молодым работникам в успешном старте карьеры, в профессиональном росте и развитии, в решении социальных вопросов. Результатом такого подхода стало значительное омоложение трудового коллектива за счет притока молодых квалифицированных работников», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

Для выпускников базовых учебных заведений НЛМК ежегодно бронирует вакантные места. В минувшем году коллектив компании пополнили около 300 выпускников техникумов и вузов, 90% из них - выпускники базовых образовательных учреждений комбината. Выпускникам, трудоустроившимся не позднее двух месяцев (участники корпоративных программ НЛМК - не позднее шести месяцев) после окончания обучения и проходившим практику на комбинате, выплачивают «подъемные» в зависимости от уровня профессионального образования, а также дополнительные выплаты, которые гарантированы им в течение трех лет.

Все вновь принятые сотрудники до 30 лет имеют возможность участвовать в корпоративных молодежных программах, которые направлены на эффективную адаптацию к работе в компании, профессиональное и творческое развитие.
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