НЛМК свозил желающих на «огненную реку» и в уникальный природный заповедник (ФОТО, ВИДЕО)

Металлурги организовали «день открытых дверей» для всех желающих

По традиции накануне Дня металлурга Новолипецкий металлургический комбинат делает подарки всем желающим, а именно – организует для липчан экскурсии на предприятие, принять участие в которых может любой.

Вчера автобусы на металлургические производственные площадки отъезжали от музея НЛМК практически целый день.В итоге несколько сотен липчан своими глазами увидели, как трудится градообразующее предприятие, являющееся флагманом российской металлургии и одним из крупнейших промышленных предприятий в мире.





«Жить в Липецке и не побывать на НЛМК недопустимо»

- Мы сразу решили записаться вместе с сыном-второклассником, как только узнали об экскурсии, - рассказала нам Ирина Бабина, менеджер по профессии. - Ведь получается, что о НЛМК мы слышим каждый день, знаем, что благодаря металлургам существует наш город и даже область, но сами никогда не были внутри. А ведь это очень интересно – посмотреть своими глазами, как выплавляют металл, как все утроено на знаменитом производстве. Мы и друзьям советовали воспользоваться этой возможностью.

«Вот это размах!..»

Участники экскурсии на автобусах проехали по нескольким промышленным объектам. По пути экскурсовод основную информацию о НЛМК, которая заставила уважительно приумолкнуть неискушенных посетителей.





Оказывается, многие даже не знали, что территория комбината занимает 28 квадратных километров, и что здесь есть собственные улицы, ходит свой общественный транспорт, на котором рабочие могут добираться до места работы. Железнодорожная сеть комбината составляет около 600 километров путей – то есть ее протяженность больше, чем расстояние от Липецка до Москвы. Всего на липецкой площадке НЛМК 12 основных цехов, которые, собственно, выплавляют металл и около 80 – цехов вспомогательных. Трудятся здесь 27 тысяч человек.

Там, где текут огненные реки

Первая остановка – доменное производство. Участники направились на доменную печь №6, где «текут огненные реки» и льется расплавленный до красна металл.





Именно здесь можно увидеть и классических металлургов, выплавляющих из железорудного сырья чугун, который затем разливают в специальные вагоны-ковшы и отправляют в конвертеные цеха, где из чугуна производят сталь. Производственный процесс проходит при температуре около полутора тысяч градусов по Цельсию.





- Это какие-то супергерои, эти рабочие, - только и смог сказать Алексей Нилов, ученик 7-го класса, - Я раньше уже задумывался, чтобы пойти работать на НЛМК, когда вырасту. Теперь твердо решил – стану сталеваром, чтобы научиться управлять этой рекой металла. Ведь это же круто!













Экологический оазис в центре металлургического производства

А сотрудники НЛМК тем временем не переставали удивлять. Второй точкой в экскурсионном маршруте стал экологический участок «Лебединое озеро». Представляете, прямо в сердце металлургического производства расположено озеро и вольеры, в которых живут десятки видов птиц!





Кстати, некоторых птичьих разновидностей нет даже в липецком зоопарке, одном из крупнейших в Центральном Черноземье. Например – некоторых видов павлинов. Увидеть их можно только здесь, на Новолипецком комбинате.





- Это просто потрясающе, - не скрывали эмоций две девушки, с которыми мы поговорили на выходе. - Мы и не догадывались о том, что такой заповедник можно создать на промышленном предприятии. Следовательно, НЛМК очень тщательно следит за экологией, раз сумел построить такой оазис.

«С НЛМК не страшны ни кризис, ни санкции»

Съездили мы и на производство динамной стали, увидели, как производится листовой металл, который затем используется в различных отраслях.





Все это только дополнило общую восторженную картину участников экскурсии.

- Я всю жизнь прожила в Липецке, но даже не подозревала, что комбинат – такой огромный, - заявила Марина Степушкина, продавец одного из липецких магазинов, - Здесь нужно оказаться хотя бы раз в жизни, чтобы понять весь его размах. Надеюсь, что через год для нас устроят новую экскурсию сюда. Если что, я первая в очереди на поездку (смеется).





Свое мнение высказал и студент ЛГТУ Никита Смирнов.

- Все говорят про кризис, санкции, рассуждают, выстоит ли Россия в нынешние непростые времена в международных отношениях, - рассказал студент о своем выборе.- А я теперь не сомневаюсь, что наша страна – сильная и любые испытания ей нипочем. Почему? А потому что у нас есть такие промышленные гиганты, как НЛМК. С комбинатом нам не страшен никакой кризис!