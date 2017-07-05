Общество

сегодня, 17:18

До Подлякино пешком

7 1204
#туризм
До Подлякино пешком

Предлагают прогуляться липецкие туристы

Поход выходного дня для любителей пешего туризма предлагает туристический клуб имени Смургиса.

Старт назначен на 8 июля (суббота) на 9 часов утра по адресу: район Тракторного, Городской Дворец культуры, Центральный вход.

Поход пройдет по маршруту: Липецк (поселок ЛТЗ) - Первомайский - Двуречки - Фащевка - Соломоновка - Подлякино. Обратно - на рейсовом автобусе до Липецка.

 Длина маршрута составляет около 30-35 км.

Для участия в походе туристы просят пройти регистрацию в их сообществе: https://vk.com/turclubsmurgisa
7 1204
#туризм

Комментарии (7)

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куда идем мы с Пятачком

сегодня, 21:47
большой-большой секрет!
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=

сегодня, 21:29
Бешеной собаке семь вёрст не крюк!
ответить

Не ходите

сегодня, 20:14
В лесах клещи,повышенная пожарная обстановка,вдруг кого-нибудь машина собьет.Лучше полежите дома на диване.
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А

сегодня, 20:06
Зачем туда идти пешком?Там же регулярное автобусное сообщение.И почему вообще нужно толпой идти,это что,несанкционированная демонстрация?А вдруг накажут?
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Неавтофанат

сегодня, 19:05
Походы не обходились без костров. Недавно запретили собирать сухостой (туристы - санитары леса!). Теперь леса горят. Идут дожди, влажность выше 80 %, но противопожарные правила действуют до осени. На реку не выйти. Что за туризм такой! В дичайших местах, где сотовый не работает, лесоохрана свирепствует, идёт по следам.
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Боцман

сегодня, 18:33
В Подлякино- подлянки кидают.
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Марина

сегодня, 17:31
Город48! Порадовали и удивили новостью. К сожалению, в этот раз не смогу пойти, поскольку есть уже планы на субботу, но в следующий раз обязательно присоединюсь. Публикуйте такое обязательно.
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