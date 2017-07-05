Общество
сегодня, 17:18
До Подлякино пешком
Предлагают прогуляться липецкие туристы
Поход выходного дня для любителей пешего туризма предлагает туристический клуб имени Смургиса.
Старт назначен на 8 июля (суббота) на 9 часов утра по адресу: район Тракторного, Городской Дворец культуры, Центральный вход.
Поход пройдет по маршруту: Липецк (поселок ЛТЗ) - Первомайский - Двуречки - Фащевка - Соломоновка - Подлякино. Обратно - на рейсовом автобусе до Липецка.
Длина маршрута составляет около 30-35 км.
Для участия в походе туристы просят пройти регистрацию в их сообществе: https://vk.com/turclubsmurgisa
Старт назначен на 8 июля (суббота) на 9 часов утра по адресу: район Тракторного, Городской Дворец культуры, Центральный вход.
Поход пройдет по маршруту: Липецк (поселок ЛТЗ) - Первомайский - Двуречки - Фащевка - Соломоновка - Подлякино. Обратно - на рейсовом автобусе до Липецка.
Длина маршрута составляет около 30-35 км.
Для участия в походе туристы просят пройти регистрацию в их сообществе: https://vk.com/turclubsmurgisa
куда идем мы с Пятачком
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