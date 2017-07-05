В России

сегодня, 16:03

В Сочи перекрасили щенка и выдавали туристам за панду

134
В Сочи перекрасили щенка и выдавали туристам за панду

Ведется проверка по факту жестокого обращения с животным

Панда-модель для фотографий с туристами в Сочи оказалась перекрашенной собакой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края,- сообщает РЕН ТВ.

В ходе проверки, проведенной Сочинской природоохранной прокуратуры, было установлено, что фотографы на смотровой площадке у села Монастырь предлагают сделать фотоснимки с щенком чау-чау, которого перекрасили под панду.

Сообщение о том, что на смотровой площадке Сочи в районе села Монастырь туристам предлагают сделать фотографии с детенышем панды, львенком и коршуном, появилось в интернете в понедельник. По словам пользователя соцсети, "панда" была размером не больше 30-50 сантиметров, все животные были измучены жарой.

Ведется проверка по факту жестокого обращения с животным, в частности насколько краска, которой покрасили собаку, безопасна для нее.
134

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей
#трудоустройство #лето #каникулы
5
Липецких школьников призывают слезть с шеи родителей

сегодня, 15:41

Общество
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей
#тендер #автомобиль
2
Липецкие чиновники покупают спецавтомобиль за 2,2 млн рублей

сегодня, 15:32

Общество
В Липецке снова не будут продавать алкоголь
#спиртное #алкоголь
2
В Липецке снова не будут продавать алкоголь

сегодня, 15:22

Общество
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах
#статистика
1
Липчане оставляли больше денег в кафе и ресторанах

сегодня, 14:34

Общество
Самые умные псы России встретятся под Липецком
#соревнования #дрессура
Самые умные псы России встретятся под Липецком

сегодня, 14:27

Общество
«Я не могу получить транспортную карту!»
#транспортная карта
15
«Я не могу получить транспортную карту!»

сегодня, 14:24

Общество