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сегодня, 16:03
В Сочи перекрасили щенка и выдавали туристам за панду
Ведется проверка по факту жестокого обращения с животным
Панда-модель для фотографий с туристами в Сочи оказалась перекрашенной собакой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края,- сообщает РЕН ТВ.
В ходе проверки, проведенной Сочинской природоохранной прокуратуры, было установлено, что фотографы на смотровой площадке у села Монастырь предлагают сделать фотоснимки с щенком чау-чау, которого перекрасили под панду.
Сообщение о том, что на смотровой площадке Сочи в районе села Монастырь туристам предлагают сделать фотографии с детенышем панды, львенком и коршуном, появилось в интернете в понедельник. По словам пользователя соцсети, "панда" была размером не больше 30-50 сантиметров, все животные были измучены жарой.
Ведется проверка по факту жестокого обращения с животным, в частности насколько краска, которой покрасили собаку, безопасна для нее.
В ходе проверки, проведенной Сочинской природоохранной прокуратуры, было установлено, что фотографы на смотровой площадке у села Монастырь предлагают сделать фотоснимки с щенком чау-чау, которого перекрасили под панду.
Сообщение о том, что на смотровой площадке Сочи в районе села Монастырь туристам предлагают сделать фотографии с детенышем панды, львенком и коршуном, появилось в интернете в понедельник. По словам пользователя соцсети, "панда" была размером не больше 30-50 сантиметров, все животные были измучены жарой.
Ведется проверка по факту жестокого обращения с животным, в частности насколько краска, которой покрасили собаку, безопасна для нее.