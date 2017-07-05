Житель Усманского района, подозреваемый в убийстве соседа, заключен под стражу

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 47 – летнего жителя села Никольское, заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия ранее судимого 50-летнего селянина следствием квалифицированы по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 2 июля 2017 подозреваемый, находясь в гостях со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт. Выйдя для выяснения отношений во двор дома, подозреваемый нанес потерпевшему не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки. После чего покинул место происшествия. От полученных ран потерпевший скончался. В правоохранительные органы обратились соседи и сообщили произошедшем.

Подозреваемый был задержан и в ходе допроса дал признательные показания. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.