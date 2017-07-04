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Изменены правила перевозки детей в автомобилях

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#ПДД #автокресло
Изменены правила перевозки детей в автомобилях

Коррективы касаются и автокресел.

Подписано постановление Правительства Российской Федерации, вносящее изменения в ПДД в части применения детских автокресел при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных средств, сообщает пресс-центр МВД России. Новая редакция закона предусматривает альтернативу для детей в возрасте от 7 до 12 лет – либо детское автокресло, либо ремень безопасности.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».

То есть, согласно внесенным изменениям, теперь в Правилах дорожного движения Российской Федерации установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование таких устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно.
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#ПДД #автокресло

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