Ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Р-119 продлится до конца июля

С 4 по 25 июля 2017 года на путепроводе через железную дорогу, расположенном на 288 километре трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, в Липецкой области будут производиться работы по ремонту мостового полотна.

На период ремонта проезд по путепроводу будет организован по одной полосе посредством светофорного регулирования. Уважаемые участники дорожного движения! Обращайте внимание на требования временных дорожных знаков, соблюдайте скоростной режим. ФКУ «Черноземуправтодор» приносит извинения за временные неудобства.

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