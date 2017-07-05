Общество

сегодня, 08:00

Ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Р-119 продлится до конца июля

495
#ФКУ «Черноземуправтодор»
Ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Р-119 продлится до конца июля

С 4 по 25 июля 2017 года на путепроводе через железную дорогу, расположенном на 288 километре трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, в Липецкой области будут производиться работы по ремонту мостового полотна.

На период ремонта проезд по путепроводу будет организован по одной полосе посредством светофорного регулирования.

Уважаемые участники дорожного движения! Обращайте внимание на требования временных дорожных знаков, соблюдайте скоростной режим.

ФКУ «Черноземуправтодор» приносит извинения за временные неудобства.

"PR"


495
#ФКУ «Черноземуправтодор»

Еще в рубрике

Липчане просят продлить три автобусных маршрута
#транспорт #инициатива #маршрут
Липчане просят продлить три автобусных маршрута

8 минут назад

Общество
Липчан приглашают на фотоакцию
#фотоакция #конкурс
Липчан приглашают на фотоакцию

24 минуты назад

Общество
Липчане отметят 40-летие выпуска «Нивы» гонкой внедорожников
#кубок #гонка #автоспорт
Липчане отметят 40-летие выпуска «Нивы» гонкой внедорожников

29 минут назад

Общество
Липецкая область не в числе самых экологически неблагополучных регионов
#экология
Липецкая область не в числе самых экологически неблагополучных регионов

30 минут назад

Общество
Липецкие кадеты отличились на Спартакиаде молодёжи России
#кадеты #образование #спартакиада
Липецкие кадеты отличились на Спартакиаде молодёжи России

32 минуты назад

Общество
Самую спортивную семью назовут 16 июля
#семья #День города
Самую спортивную семью назовут 16 июля

38 минут назад

Общество