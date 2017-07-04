В Липецке ко Дню знаний отремонтируют школы

На эти цели выделили 60 млн рублей.

Глава Липецка поставил задачу к 1 сентября отремонтировать все школы города.



На эти цели выделены 60 млн рублей. В нескольких школах, несмотря на экзамены, работы уже закончены, в десятках - только начались.



Особое внимание этим летом департамент образования уделит реконструкции пищеблоков.

