Общество

вчера, 15:29

В Липецке ко Дню знаний отремонтируют школы

7 995
#школа #ремонт
В Липецке ко Дню знаний отремонтируют школы

На эти цели выделили 60 млн рублей.

Глава Липецка поставил задачу к 1 сентября отремонтировать все школы города. 

На эти цели выделены 60 млн рублей. В нескольких школах, несмотря на экзамены, работы уже закончены, в десятках - только начались.

Особое внимание этим летом департамент образования уделит реконструкции пищеблоков.
7 995
#школа #ремонт

Комментарии (7)

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родитель

вчера, 21:56
Сделайте ремонт в 68 школе.
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Матырский

вчера, 20:38
А к какому году не уточнили? 54 школе 32 года. Капитального ремонта не было ни разу . Что родители сделают на том и останавливаются: крыша течет, туалеты практически все закрыты, отопление 14 градусов зимой- закаляйся, ходят дети зимой одетыми в пуховиках, даже сам директор в дубленке. Линолеум в коридоре весь "зажеваннный", "задратый" ,двери грязные, а про цвет стен и обоев .....Звонили в Департамент- Нине Ивановне, ответ :"денег на вашу школу выделяют больше , чем на Дачном ( школа №37)". В школе семейный подряд -жена директора - завхоз, дочь -библиотекарь. За свою работу в школе директор построил 2 коттеджа. Наверно, туда уходят деньги на ремонт. Фасад здания в таком состоянии - просто жуть. Уважаемый Глава г. Липецка обратите пожалуйста свое внимание на нашу школу. Не ужели наши дети заслуживают это.
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Иван

вчера, 18:45
При коммуняках, меньше уделяли внимание ремонтам а учили и воспитывали.
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липчанка

вчера, 17:37
Задолбали своим пищеблоком
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Липчанка

вчера, 16:48
12г13 наверное с Луны свалился. Когда на школы выделялось такое количество денег, чтобы вставить окна во всей школе, отремонтировать классы, перекрыть крышу и т.п. Про какую-то оценочку повыше закрутил. ЕГЭ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ.
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12г13

вчера, 16:29
Но школ-то не 91! А чтобы не пришлось сбрасываться, не надо давать повода, а то родители некоторые сами готовы кругленькую сумму выложить: "а как дети могут заниматься в классе с такими полами!? с такой дверью, окнами и т.д." в надежде, что их деткам поставят оценочку повыше, придираться не будут. Вот всех потом и "доят".
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Липчанка

вчера, 16:05
В Липецке 91 образовательное учреждение, арифметика несложная на каждую школу прийдется по 659 тыс. руб. Это капля, опять родители будут сбрасываться на "добровольные" школьные взносы и всем миром отремонтируют школы. Сегодня цены не то,что давеча. Мэрия смеется выделяя такие деньги. Но это плохой смех, плакать хочется.
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