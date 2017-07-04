Общество
вчера, 15:29
В Липецке ко Дню знаний отремонтируют школы
На эти цели выделили 60 млн рублей.
Глава Липецка поставил задачу к 1 сентября отремонтировать все школы города.
На эти цели выделены 60 млн рублей. В нескольких школах, несмотря на экзамены, работы уже закончены, в десятках - только начались.
Особое внимание этим летом департамент образования уделит реконструкции пищеблоков.
На эти цели выделены 60 млн рублей. В нескольких школах, несмотря на экзамены, работы уже закончены, в десятках - только начались.
Особое внимание этим летом департамент образования уделит реконструкции пищеблоков.
родитель
Матырский
Иван
липчанка
Липчанка
12г13
Липчанка