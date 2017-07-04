Более тысячи липчан ушли в армию

Последняя отправка состоится 9-10 июля.

15 июля завершается весенний призыв, стартовавший 1 апреля. Как сообщил GOROD48 начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Липецкой области Андрей Широков, 100% от плана уже призвано, около 70% призванных отправлены в ряды вооруженных сил России.

В армию в ходе весеннего призыва уже ушли более тысячи новобранцев из Липецкой области. На этой неделе отправки будут идти каждый день, а последняя отправка в армию в ходе весеннего призыва-2017 состоится 9-10 июля.

Напомним, в ходе весеннего призыва в Липецкой области будут призваны 1550 человек. На военную службу в ходе весеннего призыва из Липецкой области отправятся около 250 специалистов, получивших военно-учётные специальности в образовательных учреждениях ДОСААФ России.



На областном сборном пункте призывников обеспечивают трехразовым питанием, для них организуют тематические концерты, беседы и встречи с ветеранами.



В этот призыв новобранцам прямо на областном сборном пункте продолжают оформлять и выдавать персональные электронные карты призывника (не путать с банковскими картами, которые выдают уже давно). В электронной карте призывника содержатся сведения о призывнике, начиная от ФИО и заканчивая образованием, полученной военно-учётной специальностью, результатами медицинского освидетельствования. Кроме того, ещё на сборном пункте новобранцев переодевают в обмундирование в зависимости от рода войск: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного.



Служить липчане будут во всех уголках нашей Родины, около 90% - в частях Западного военного округа, в том числе на Северном флоте.



Из нововведений этого призыва: с 1 января снято возрастное ограничение в 20 лет для отсрочки лицам, проходящим обучение в среднеспециальных учебных заведениях - отсрочка будет действовать до окончания обучения.