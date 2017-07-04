Происшествия

вчера, 15:28

Рецидивист ограбил липецкий бар

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#бар #грабеж
Рецидивист ограбил липецкий бар

На преступление он пошел ради копилки.

Советский районный суд вынес вердикт безработному ранее судимому за грабеж и кражи мужчине. И на этот раз липчанин оказался на скамье подсудимых за преступление по ст.161 УК РФ «Грабеж».

Как установлено в суде, мужчина пошел на очередное преступление в баре «Пинта». Там он открыто похитил копилку, где ранее удалось собрать 5 100 рублей. В суде мужчина признал свою вину и согласился с обвинением. В качестве смягчающих обстоятельств было рассмотрено раскаяние липчанина и частичное возмещение вреда. А вот прежние судимости стали отягчающими.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 10 месяцев. Наказание будет считаться условным с испытательным сроком на два года. А также ему придется оплатить ранее возложенный на него штраф в 6 000 рублей за прошлый грабеж.
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#бар #грабеж

Комментарии (3)

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BLOOD_JO

вчера, 22:14
А копилка нужна, это кому не хватит?
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витя

вчера, 22:10
Бедолагу посадят конечно тем более суддимого мелочью он не откупится судьям нужны миллионы
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полюбить так королеву

вчера, 18:23
а украсть так миллион .
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