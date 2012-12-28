В районах Новолипецка и Тракторного отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк» — с неудобствами столкнутся жители одного дома в центральной части города, в районах Новолипецка и Тракторного.

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят жителям дома № 8 по проспекту Победы – цистерна с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся в районе Левого берега дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по улице Прокатной, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 по улице Рязанской, №№ 2, 4, 6, 8 по улице Лазарева, №№ 1, 3, 5, 7 в Задонском переулке; в районе Тракторного – жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Докучаева, Спортивной, Украинской, Социалистической, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Ильича, Зеленой, Панфилова, Целинной, переулков Театрального, 2-го Театрального, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го Садового, Моторного, 2-го Моторного, Линейного.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.