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сегодня, 18:50
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Пивных магазинов-трансформеров в многоэтажках больше не будет

Областной Совет принял закон о запрете «наливаек». 

Сессия Липецкого областного Совета поддержала внесенный правительством региона законопроект об ужесточении требований к пивным магазинам, расположенным в многоквартирных домах. Слишком много жалоб было от жильцов таких домов на беспокойное соседство. 

С 1 марта 2025 года в Липецкой области запрещается продавать пиво в розлив в заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Его можно будет продавать только в заводской таре. Теперь же будет запрещено совмещать  магазин и предприятие общественного питания. 

— Пивных магазинов-трансформеров больше не будет. В таких заведениях, порой, даже нет санузлов! — заявила начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Елена Мещерякова, представлявшая законопроект.

Определены четыре вида предприятий общественного питания, которые могут продавать слабоалкогольные напитки: рестораны, кафе, бары и буфеты. Но и им ограничили время продажи слабоалкогольных напитков. При расположении в многоквартирных домах такие предприятия могут продавать алкоголь с восьми утра до одиннадцати вечера при условии отдельной кухни площадью не менее 10 квадратных метров и 20 посадочных мест в зале обслуживания. Если такое  кафе, бар или буфет находится на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, алкоголь оно сможет продавать с восьми утра до двух часов ночи. Остальным общепитам разрешено реализовать спиртное, как и магазинам: с девяти утра до девяти вечера.
     
— Считаю, что это решение назрело. Закон в большей степени продиктован той степенью социального напряжения, которое формируется вокруг наливаек, расположенных в многоквартирных домах. Подавляющее большинство жителей недовольны тем, что происходит в ночное время. После полуночи карета превращается в тыкву — пивной ларек начинает продавать крепкий алкоголь, — заявил председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков.

В Липецке, по данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, действует около 100 магазинов, торгующих разливным пивом в многоэтажках и 50 «наливаек».

Еще один важный закон, принятый сегодня, касается обращения с бездомными животными.

Этот закон вводит понятие немотивированной агрессии животных, регулирует деятельность по их отлову и устанавливает нормы для создания пунктов их временного содержания, которых в нашем регионе ещё нет. 

Именно такие пункты Конституционным судом России определены местом, где можно усыплять агрессивных или больных животных. 

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Также депутаты проголосовали за введение специального налогового режима — «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения». Этот эксперимент продлится  до конца 2027 года.
 Воспользоваться системой смогут предприниматели при годовом доходе не более 60 миллионов, с численностью работников не более пяти человек, остаточной стоимостью основных средств не более 150 миллионов рублей  и доле участия других компаний не более 25%.

При таком режиме налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов: организации — от налога на прибыль и имущество организаций, НДС; индивидуальные предприниматели — от НДС, налога на доходы и  имущество физических лиц. Налогоплательщики не будут уплачивать страховые взносы. 

И уже традиционно депутаты приняли блок поправок в законы, касающиеся участников СВО и членов их семей.  В список льготников внесены военнослужащие, которые несут службу в приграничных территориях, а также их семьи. 

Льготы по уплате транспортного налога с 1 января 2024 года получили вдовы или вдовцы, а также родители детей бойцов приграничных территорий, которые погибли. 

Кроме того, депутаты увеличили стоимость горячего питания для детей участников СВО. Льгота касается школьников и обучаются на очной форме по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Перед началом сессии депутаты собрались у традиционной «Ёлки желаний», которую украшали конверты с новогодними желаниями воспитанников лебедянского и тербунского домов-интернатов.
Дети просили сотовые телефоны, беспроводные наушники, кроссовки, бизиборды и многое другое. Каждый депутат взял послание, а то и два, чтобы исполнить эти мечты.

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— Я думаю, что мы еще соберемся с депутатами, чтобы группой приехать в детский дом и там вручить лично подарки, — сказал вице-спикер Владимир Богодухов.  

торговля
алкоголь. бездомные животные
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Дворник
сегодня, 21:29
Бархат закрыть надо на 26 мкр весь дом на улице загадили, каждый вечер и утром разборки
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Добрый
27 минут назад
А вобла на Стаханова ворде бы не жилом доме, но и как бы посередине в углу даже двух домов
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нервнодушный
сегодня, 21:12
А кол-во выкопаных ям по якобы замены чего-то жалоб не поступало? На НЛМК выкопанные ямы стоят с августа, ждем морозов.
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Ваш тренер
сегодня, 21:12
Ни о чём... Придумают как обойти это решение, надо полностью запретить эти гадюшники.
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Гость
сегодня, 20:50
Кто-то лоббирует торговые центры, имхо , я, то лично не против , но .. Главное чтобы не подорожало, да и контроль за качеством продукции не мешало бы ввести пожёстче
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Гостья1
сегодня, 20:49
Пить и курить накладно для семьи......пачка сигарет-150-200 руб в день х 30 дней -6000 рублей на одного курильщика а на двоих -12000 и это без спиртног и пива.....вот Вам и экономия бюджета.Бросайте вредные привычки!
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Гостья1
сегодня, 20:42
В домах жилых пивнушки надоели,а возле домов будет красота..... Туалет в подъезде...концерт до полуночи и на остров не ходи...а охранять будут собачки дворовые...
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Dabro
сегодня, 20:00
А если пивной бар не в жилом доме, а санузел все равно вне доступа, такие тоже попадут под закрытие? Было бы неплохо.
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Гость
сегодня, 19:58
Воздух а не закон
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антиАлкоголик
сегодня, 19:53
Наверно новый сетевик заходит?
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Как-то так
сегодня, 19:50
У нас не Сочи, где много отдыхающих, что бы до двух ночи работали кафеА про собак не верю, сколько подберут, столько утилизируют
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