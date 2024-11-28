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Общество
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сегодня, 18:50
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Пивных магазинов-трансформеров в многоэтажках больше не будет
Областной Совет принял закон о запрете «наливаек».
С 1 марта 2025 года в Липецкой области запрещается продавать пиво в розлив в заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Его можно будет продавать только в заводской таре. Теперь же будет запрещено совмещать магазин и предприятие общественного питания.
— Пивных магазинов-трансформеров больше не будет. В таких заведениях, порой, даже нет санузлов! — заявила начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Елена Мещерякова, представлявшая законопроект.
Определены четыре вида предприятий общественного питания, которые могут продавать слабоалкогольные напитки: рестораны, кафе, бары и буфеты. Но и им ограничили время продажи слабоалкогольных напитков. При расположении в многоквартирных домах такие предприятия могут продавать алкоголь с восьми утра до одиннадцати вечера при условии отдельной кухни площадью не менее 10 квадратных метров и 20 посадочных мест в зале обслуживания. Если такое кафе, бар или буфет находится на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, алкоголь оно сможет продавать с восьми утра до двух часов ночи. Остальным общепитам разрешено реализовать спиртное, как и магазинам: с девяти утра до девяти вечера.
— Считаю, что это решение назрело. Закон в большей степени продиктован той степенью социального напряжения, которое формируется вокруг наливаек, расположенных в многоквартирных домах. Подавляющее большинство жителей недовольны тем, что происходит в ночное время. После полуночи карета превращается в тыкву — пивной ларек начинает продавать крепкий алкоголь, — заявил председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков.
В Липецке, по данным областного управления потребительского рынка и ценовой политики, действует около 100 магазинов, торгующих разливным пивом в многоэтажках и 50 «наливаек».
Еще один важный закон, принятый сегодня, касается обращения с бездомными животными.
Этот закон вводит понятие немотивированной агрессии животных, регулирует деятельность по их отлову и устанавливает нормы для создания пунктов их временного содержания, которых в нашем регионе ещё нет.
Именно такие пункты Конституционным судом России определены местом, где можно усыплять агрессивных или больных животных.
Также депутаты проголосовали за введение специального налогового режима — «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения». Этот эксперимент продлится до конца 2027 года.
Воспользоваться системой смогут предприниматели при годовом доходе не более 60 миллионов, с численностью работников не более пяти человек, остаточной стоимостью основных средств не более 150 миллионов рублей и доле участия других компаний не более 25%.
При таком режиме налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов: организации — от налога на прибыль и имущество организаций, НДС; индивидуальные предприниматели — от НДС, налога на доходы и имущество физических лиц. Налогоплательщики не будут уплачивать страховые взносы.
И уже традиционно депутаты приняли блок поправок в законы, касающиеся участников СВО и членов их семей. В список льготников внесены военнослужащие, которые несут службу в приграничных территориях, а также их семьи.
Льготы по уплате транспортного налога с 1 января 2024 года получили вдовы или вдовцы, а также родители детей бойцов приграничных территорий, которые погибли.
Кроме того, депутаты увеличили стоимость горячего питания для детей участников СВО. Льгота касается школьников и обучаются на очной форме по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Перед началом сессии депутаты собрались у традиционной «Ёлки желаний», которую украшали конверты с новогодними желаниями воспитанников лебедянского и тербунского домов-интернатов.
Дети просили сотовые телефоны, беспроводные наушники, кроссовки, бизиборды и многое другое. Каждый депутат взял послание, а то и два, чтобы исполнить эти мечты.
— Я думаю, что мы еще соберемся с депутатами, чтобы группой приехать в детский дом и там вручить лично подарки, — сказал вице-спикер Владимир Богодухов.
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