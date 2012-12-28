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Происшествия
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сегодня, 17:47
В Ельце сбили 56-летнего мужчину
Под колеса он попал вне зоны пешеходного перехода.
– По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Датсун» вне пешеходного перехода допустил наезд на 56-летнего мужчину — он госпитализирован, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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