В Ельце сбили 56-летнего мужчину

Под колеса он попал вне зоны пешеходного перехода.

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Сегодня в Ельце напротив дома №143 по улице Ленина сбили мужчину.– По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Датсун» вне пешеходного перехода допустил наезд на 56-летнего мужчину — он госпитализирован, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.