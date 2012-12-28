Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали мясо, рыба и молочные продукты

За минувшую неделю в Липецкой области вновь заметно подорожали подсолнечное масло и молочная продукция, снизились цены на капусту и яблоки. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 19 по 25 ноября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Молочные продукты продолжали дорожать на прошлой неделе. Заметнее всего выросли цены на творог (+3,27%), пастеризованное молоко (+2,56%), сливочное масло (+2,34%), сметана (+1,57%), сыр прибавил 0,96%. Плодоовощная продукция также росла в цене, лидером, как и неделей ранее, остался картофель (+6,63%), на 2,61% стала дороже морковь, на 3% лук, на 3,73% — свекла, огурцы прибавили 5,08%, помидоры 3,21%. Подешевели только капуста (-1,42%) и яблоки (-1,25%). Мороженая рыба стала дороже на 2,95%, яйца — на 1%. Выросли цены на мясо: говядину (+1,09%), свинину (+1,06%), кур (+1,33%). Менее одного процента подорожали подсолнечное масло, сахар, ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, гречка, макаронные изделия.В перечень подешевевших (кроме капусты и яблок) попали по итогам прошлой недели сухие молочные смеси для детского питания, соль, рис. Не изменились цены на баранину, маргарин, печенье, чай, муку.Из непродовольственных товаров подорожали джинсы для школьников, взрослые и детские кроссовки, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, спички, поливитамины. Подешевели мужские футболки и сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула такие товары, как детские футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, мыло хозяйственное и туалетное, сигареты с фильтром, туалетную бумагу.