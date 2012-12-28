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сегодня, 16:55
16

Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали мясо, рыба и молочные продукты

За минувшую неделю в Липецкой области вновь заметно подорожали подсолнечное масло и молочная продукция, снизились цены на капусту и яблоки. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 19 по 25 ноября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Молочные продукты продолжали дорожать на прошлой неделе. Заметнее всего выросли цены на творог (+3,27%), пастеризованное молоко (+2,56%), сливочное масло (+2,34%), сметана (+1,57%), сыр прибавил 0,96%. Плодоовощная продукция также росла в цене, лидером, как и неделей ранее, остался картофель (+6,63%), на 2,61% стала дороже морковь, на 3% лук, на 3,73% — свекла, огурцы прибавили 5,08%, помидоры 3,21%. Подешевели только капуста (-1,42%) и яблоки (-1,25%). Мороженая рыба стала дороже на 2,95%, яйца — на 1%. Выросли цены на мясо: говядину (+1,09%), свинину (+1,06%), кур (+1,33%). Менее одного процента подорожали подсолнечное масло, сахар, ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, гречка, макаронные изделия. 

В перечень подешевевших (кроме капусты и яблок) попали по итогам прошлой недели сухие молочные смеси для детского питания, соль, рис. Не изменились цены на баранину, маргарин, печенье, чай, муку. 

Из непродовольственных товаров подорожали джинсы для школьников, взрослые и детские кроссовки, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, спички, поливитамины. Подешевели мужские футболки и сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула такие товары, как детские футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, мыло хозяйственное и туалетное, сигареты с фильтром, туалетную бумагу. 

цены
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Комментарии (16)

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Сначала новые
Красотка
сегодня, 22:14
Лучше напишите,что не дорожает,каждый день цены растут,дальше что? С января МРОТ повышают,а цены уже взлетели
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Уже скоро
сегодня, 22:06
В магазин будем, как в музей ходить...
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Пенсионер
сегодня, 20:34
Интересно, а почему это одно и тоже молоко "Лебедянь молоко" в "Пятерочке" стоит 79,90, а в "Магните" 89,90? Десять рублей разница! А город один и производитель один!
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Пойду
сегодня, 19:43
чайку попью после таких новостей ! И забуду про цены !
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нквд
сегодня, 19:34
Это вам не при Советах хлеб по всей стране 16 коп .водка 3р. 62 коп . кефир 27 копеек . билет в кинотеатр 25 копеек и т. далее за ЖКХ 3 р 15 коп в месяц при средней зарплате 200 рублей
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Людовик
сегодня, 19:02
Если хлеб дорог для народа, пусть едят пироженые!
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65+
сегодня, 18:14
Это ещё не новогодние подорожание , всё ещё впереди ! Весело встретим « Новый год « с пустым брюхом !
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70+
сегодня, 20:15
Да никого эти цены не пугают, если мошенникам миллионы дарим. Новый год будет как и всегда: магазины будут полны людьми с полными тележками.
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Наталья
сегодня, 18:09
Да, вообще,полный беспредел с этими ценами!!!
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политэкономикс
сегодня, 17:58
Недавно после посещения магазина я окончательно осознал, что мои инфляционные ожидания уже не успевают за сменой ценников на продукты.
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Р
сегодня, 17:56
Вот как инфляция может быть 8.5 процентов в год. Как.....
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Игорь
38 минут назад
6,4 % снижается инфляция по TV сказали
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