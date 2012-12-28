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Экономика
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сегодня, 16:55
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Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали мясо, рыба и молочные продукты
За минувшую неделю в Липецкой области вновь заметно подорожали подсолнечное масло и молочная продукция, снизились цены на капусту и яблоки. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 19 по 25 ноября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.
В перечень подешевевших (кроме капусты и яблок) попали по итогам прошлой недели сухие молочные смеси для детского питания, соль, рис. Не изменились цены на баранину, маргарин, печенье, чай, муку.
Из непродовольственных товаров подорожали джинсы для школьников, взрослые и детские кроссовки, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, спички, поливитамины. Подешевели мужские футболки и сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула такие товары, как детские футболки, мужские носки, женские эластичные колготки, мыло хозяйственное и туалетное, сигареты с фильтром, туалетную бумагу.
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