Ничего подозрительного в ТРЦ «Ривьера» не обнаружено

Здание торгового центра пожарные и кинологи проверяли больше часа.

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В ТРЦ «Ривьера» только что начали запускать посетителей. По словам охраны, проверка здания кинологами и пожарными продолжалась больше часа. Ее причиной стал сигнал об опасной ситуации в торговом центре.— Нам не говорят, были это учения или реальный сигнал о чем то. Наше дело эвакуировать граждан. Неделю назад было ясно, что где-то задымление, потому что оно чувствовалось. Последние эвакуации походили на учения. Но нам не докладывают, — сказал GOROD48 охранник торгового центра.