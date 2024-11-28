Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Хлевенские полицейские задержали подозреваемого в сбыте оружия на территории Чеченской Республики
Происшествия
884
сегодня, 17:55
1
Ничего подозрительного в ТРЦ «Ривьера» не обнаружено
Здание торгового центра пожарные и кинологи проверяли больше часа.
— Нам не говорят, были это учения или реальный сигнал о чем то. Наше дело эвакуировать граждан. Неделю назад было ясно, что где-то задымление, потому что оно чувствовалось. Последние эвакуации походили на учения. Но нам не докладывают, — сказал GOROD48 охранник торгового центра.
0
0
2
0
3
Комментарии (1)