Общество

сегодня, 19:31

В Липецке провели состязания «Вперед, мальчишки!»

131
#соревнования
В Липецке провели состязания «Вперед, мальчишки!»

В Липецке в 16-й раз состоялась военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!», посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участие в военно-спортивной игре приняли команды детей и подростков по месту жительства, под руководством инструкторов по физической культуре МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».

Программа мероприятия включала в себя смотр строевой подготовки и соревнования на станциях военно-спортивной программы: «Стрельба», «Метание гранаты», «Марш-бросок», и многое другое. Так же участники праздника соревновались в исполнении вальса под музыку военных лет.

Мероприятие организовано департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка и городским детско-юношеским центром «Спортивный».

Почётными гостями мероприятия стали труженики тыла, дети войны. С напутственной речью и словами поздравления для будущих защитников Родины выступили председатель Совета ветеранов Октябрьского округа Мошкин В.П. и сотрудники Липецкого авиацентра.

По итогам соревнований лучшими командами стали: 
I место – команда «Соколы» 
II место – команда «Диалог» 
III место – команда «Эстафета»
131
#соревнования

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке провели состязания «Вперед, мальчишки!»
#соревнования
В Липецке провели состязания «Вперед, мальчишки!»

сегодня, 19:31

Общество
О липецких фронтовиках расскажет «Стена Памяти»
#День Победы
О липецких фронтовиках расскажет «Стена Памяти»

сегодня, 17:41

Общество
Прокурор и полицейские застали в грязной квартире пьяную мать и голодных детей
#родительские права
8
Прокурор и полицейские застали в грязной квартире пьяную мать и голодных детей

сегодня, 16:46

Общество