В Липецке провели состязания «Вперед, мальчишки!»

В Липецке в 16-й раз состоялась военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!», посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участие в военно-спортивной игре приняли команды детей и подростков по месту жительства, под руководством инструкторов по физической культуре МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».



Программа мероприятия включала в себя смотр строевой подготовки и соревнования на станциях военно-спортивной программы: «Стрельба», «Метание гранаты», «Марш-бросок», и многое другое. Так же участники праздника соревновались в исполнении вальса под музыку военных лет.



Мероприятие организовано департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка и городским детско-юношеским центром «Спортивный».



Почётными гостями мероприятия стали труженики тыла, дети войны. С напутственной речью и словами поздравления для будущих защитников Родины выступили председатель Совета ветеранов Октябрьского округа Мошкин В.П. и сотрудники Липецкого авиацентра.



По итогам соревнований лучшими командами стали:

I место – команда «Соколы»

II место – команда «Диалог»

III место – команда «Эстафета»

