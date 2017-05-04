О липецких фронтовиках расскажет «Стена Памяти»

«Погиб на поле брани», «За храбрость, стойкость и мужество…», «Милые мама и Юлька, пишет ваш сын и брат…». Настоящую летопись людских судеб, потерь, горя и любви, которая помогала справиться с тем, что, казалось невозможно пережить, прочтут липчане и гости города.

В День Победы в Липецке в третий раз пройдет патриотическая акция «Стена Памяти». В этом году она станет в два раза больше. Как сообщили сотрудники архивного управления администрации города, на десятиметровом стенде разместятся уникальные фотографии, письма, наградные листы и другие документы, переданные в структурное подразделение администрации на хранение родственниками фронтовиков. В общей сложности в городском архиве собраны материалы почти на 230 липецких солдат. Большую часть из них поступила в ходе общегородской акции «Сохрани память».



- Мы напоминаем липчанам, что сдать на хранение документы, фото или награды можно не только в рамках акции, достаточно прийти в архивное управление по адресу улица Советская,5. Все протоколируется в специальном акте и проходит через государственный учет. Этот бесценный материал будет использоваться на уроках мужества, которых наши специалисты проводят до 40 в год. Он станет наглядным пособием для подрастающего поколения липчан. Позволит ребятам в прямом смысле слова прикоснуться к истории нашей страны, отмечает начальник архивного управления администрации Липецка Светлана Яблоновская. «Стена Памяти» появится 9 Мая в 11:00 на площади Петра Великого, куда стекутся колонны «Бессмертного полка».