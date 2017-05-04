Общество

сегодня, 17:41

О липецких фронтовиках расскажет «Стена Памяти»

176
#День Победы
О липецких фронтовиках расскажет «Стена Памяти»

«Погиб на поле брани», «За храбрость, стойкость и мужество…», «Милые мама и Юлька, пишет ваш сын и брат…». Настоящую летопись людских судеб, потерь, горя и любви, которая помогала справиться с тем, что, казалось невозможно пережить, прочтут липчане и гости города. 

В День Победы в Липецке в третий раз пройдет патриотическая акция «Стена Памяти». В этом году она станет в два раза больше. Как сообщили сотрудники архивного управления администрации города, на десятиметровом стенде разместятся уникальные фотографии, письма, наградные листы и другие документы, переданные в структурное подразделение администрации на хранение родственниками фронтовиков. В общей сложности в городском архиве собраны материалы почти на 230 липецких солдат. Большую часть из них поступила в ходе общегородской акции «Сохрани память».

- Мы напоминаем липчанам, что сдать на хранение документы, фото или награды можно не только в рамках акции, достаточно прийти в архивное управление по адресу улица Советская,5. Все протоколируется в специальном акте и проходит через государственный учет. Этот бесценный материал будет использоваться на уроках мужества, которых наши специалисты проводят до 40 в год. Он станет наглядным пособием для подрастающего поколения липчан. Позволит ребятам в прямом смысле слова прикоснуться к истории нашей страны, отмечает начальник архивного управления администрации Липецка Светлана Яблоновская. «Стена Памяти» появится 9 Мая в 11:00 на площади Петра Великого, куда стекутся колонны «Бессмертного полка».
176
#День Победы

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке таксист чудом уцелел после аварии
#авария #ДТП
31
В Липецке таксист чудом уцелел после аварии

сегодня, 15:12

Происшествия
22-летний липчанин задержан при закладке наркотика в тайник
#наркотики
6
22-летний липчанин задержан при закладке наркотика в тайник

сегодня, 14:51

Происшествия
Липчанин поплатился за забытую в банкомате карточку
#кража #банкомат #суд
4
Липчанин поплатился за забытую в банкомате карточку

сегодня, 12:09

Происшествия