сегодня, 17:41
О липецких фронтовиках расскажет «Стена Памяти»
«Погиб на поле брани», «За храбрость, стойкость и мужество…», «Милые мама и Юлька, пишет ваш сын и брат…». Настоящую летопись людских судеб, потерь, горя и любви, которая помогала справиться с тем, что, казалось невозможно пережить, прочтут липчане и гости города.
- Мы напоминаем липчанам, что сдать на хранение документы, фото или награды можно не только в рамках акции, достаточно прийти в архивное управление по адресу улица Советская,5. Все протоколируется в специальном акте и проходит через государственный учет. Этот бесценный материал будет использоваться на уроках мужества, которых наши специалисты проводят до 40 в год. Он станет наглядным пособием для подрастающего поколения липчан. Позволит ребятам в прямом смысле слова прикоснуться к истории нашей страны, отмечает начальник архивного управления администрации Липецка Светлана Яблоновская. «Стена Памяти» появится 9 Мая в 11:00 на площади Петра Великого, куда стекутся колонны «Бессмертного полка».