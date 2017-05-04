В Липецкой области пройдет выставка под открытым небом

В рамках "Ночи музеев" запланирована масса мероприятий.

В ночь с 20 на 21 мая в России в 11-й раз пройдет масштабная акция «Hoчь мyзeeв», в рамках которой музеи, галереи и выставочные залы будут открыты для посещения до полуночи. Мероприятия пройдут не только в музеях, но и на площадках под открытым небом, в усадьбах и парках.



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в Липецкой области в акции примут участие областные краеведческий и художественный музеи с филиалами, музеи в городах и районах региона.



Напомним, в областном краеведческом музее вниманию посетителей будет предложено знакомство с новыми выставочными проектами: «Лики России» - графика Марии Алексеевны Поленовой (1816-1895 гг.), «Элита эпохи бронзы» - выставка уникальных археологических находок из погребений воинов-колесничих второго тысячелетия до н.э., «Путешествие длиною в жизнь» (к 190-летию со дня рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского). С яркой развлекательной программой «Душа с природой в унисон» выступит Липецкий государственный духовой оркестр. Завершит мероприятие праздничный салют

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Липецкий областной художественный музей и его филиалы распахнут свои двери для липчан и гостей области для бесплатного посещения своих экспозиций: в Доме Губина на выставке "Счастливое советское детство" посетители смогут познакомится с работами известных советских живописцев из собрания Белгородского государственного художественного музея. Дом Мастера предлагает своим зрителям выставки "Весна" народного художника России Виктора Сорокина и «Чистый родник» Владимира Давыденко. Картинная галерея им. Н.А. Сысоева предлагает посетить выставку под открытым небом "Мелодия сердца".



Грязинский краеведческий музей совместно с Центром развития творчества детей и юношества подготовили для этой акции выставку «Мастерски сделано!», а также мастер-классы для гостей и жителей города и Грязинского района. Здесь можно будет познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного искусства: геометрической резьбы Анатолия Свиридова, моделиста Юрия Исакеева, мастера по бисероплетению Ольги Ролдугиной.



В Чаплыгинском краеведческом музее пройдет несколько интересных мероприятий - встреча с путешественником, фотохудожником из Франции Жоржем Азра, который расскажет о своей последней поездке в Эфиопию и продемонстрирует фильмы о своем путешествии, и концерт вокального народного ансамбля " Элегия" под руководством Т. Сониной.

