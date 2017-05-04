Общество

12 минут назад

Квартиру в центре Липецке затопило дерьмом

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#авария #ЖКХ
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Квартиру в центре Липецке затопило дерьмом

В фекалиях утопает новый ремонт.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница квартиры в доме №4а по улице Вермишева в Липецке. Жилье молодой мамы Юлии затапливает нечистотами со всего стояка.

- Около полудня я пришла домой и увидела, что вся моя квартира в дерьме. Нечистоты проникли в жилье и затопили не только унитаз, но даже душевую кабину и кухню. А я ведь недавно вложила в ремонт 200 000 рублей, - негодует Юлия. - Несмотря на то, что холодную воду перекрыли, фекалии продолжают прибывать.

Возможный источник появления фекалий в квартире второго этажа Юлия уже установила. Коммунальная авария случилась аккурат во время ремонта сантехники в квартире на пятом этаже. Специалисты вроде высказали желание помочь молодой липчанке, но их след простыл.

- Я уже звонили и в управляющую компанию, и в аварийные службы. Мою заявку приняли, но никто не спешит мне помогать, - недоумевает липчанка.
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#авария #ЖКХ
2

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