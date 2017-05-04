Квартиру в центре Липецке затопило дерьмом

В фекалиях утопает новый ремонт.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница квартиры в доме №4а по улице Вермишева в Липецке. Жилье молодой мамы Юлии затапливает нечистотами со всего стояка.



- Около полудня я пришла домой и увидела, что вся моя квартира в дерьме. Нечистоты проникли в жилье и затопили не только унитаз, но даже душевую кабину и кухню. А я ведь недавно вложила в ремонт 200 000 рублей, - негодует Юлия. - Несмотря на то, что холодную воду перекрыли, фекалии продолжают прибывать.



Возможный источник появления фекалий в квартире второго этажа Юлия уже установила. Коммунальная авария случилась аккурат во время ремонта сантехники в квартире на пятом этаже. Специалисты вроде высказали желание помочь молодой липчанке, но их след простыл.



- Я уже звонили и в управляющую компанию, и в аварийные службы. Мою заявку приняли, но никто не спешит мне помогать, - недоумевает липчанка.