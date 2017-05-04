«А салют будет?!»: программа празднования 9 мая в Липецке

Администрация Липецка представила план мероприятий по празднованию Дня Победы. В городе пройдет серия тематических праздников, митингов и встреч. И, да, салют будет.



Торжественный митинг в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует в 10 часов 9 мая на площади Героев. Ему будет предшествовать марш Победы по улице Зегеля, от площади Ленина. По завершению митинга всех желающих накормят солдатской кашей у главного входа в парк.



Начало сбора участников шествия «Бессмертный полк» намечено на 10 часов на площади Победы. Колонна начнет свое движение по улице Советская в полдень. Участники акции прошествуют до площади Петра Великого. Окончание мероприятия запланировано на 12:40.



Своя праздничная программа запланирована в парках и районах города. Праздник в «Быхановом саду» стартует в 10:30. Гуляние назвали «Солдатский привал». Уже в 11:30 здесь же состоится спортивная акция «Рекорды Победы — 2017». ДК «Студеновский» и «Луч» начнут праздничную программу в 9 утра, «Рудничный» и «Матыра» - в 10 часов. В 11 утра стартует праздник в «Нижнем парке», в 12 — у ДК «Городской», в 14 — ДК «Сокол», в 18 — ДК «Шахтинский». Парковая зона района НЛМК ждет гостей на «Вальс Победы» с 12:45.



Главной вечерней площадкой праздника традиционно станет площадь Петра Великого. Старт выступлений творческих коллективов запланирован на 19 часов. Праздничный салют украсит небо Липецка в 21:55.