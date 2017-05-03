34-летнюю липчанку изнасиловали в Московской области

По подозрению в совершении преступления задержаны двое из Киргизии.

Вечером 1 мая в правоохранительные органы Ленинского района обратилась 34-летняя жительница Липецкой области с заявлением о том, что на улице Школьной города Видное она подверглась изнасилованию со стороны неизвестных ей мужчин, сообщает ГСУ СКР по Московской области.



По подозрению в совершении данного преступления следственными органами задержаны двое граждан Республики Кыргызстан, 26 и 42 лет. Задержать подозреваемых удалось силами сотрудников уголовного розыска и Росгвардии по Московской области.



В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. В ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.