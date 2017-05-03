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28 минут назад

Россияне не увидят серию «Симпсонов» из-за критики РПЦ

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#сериал #Симпсоны #РПЦ

Критику вызвали покемоны в церкви.

Как сообщает РБК со ссылкой на PR-директор телеканала 2х2 Анастасию Шабловскую, ресурс не покажет эпизод мультсериала «Симпсоны», в котором главный герой ловит покемонов в храме. Это решение объясняется тем, что «Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе».

Ранее духовенство Русской православной церкви призвало повысить возрастной ценз мультсериала «Симпсоны», в недавно вышедшей серии которого было показано, как один из главных героев, Гомер Симпсон, ловит покемонов в храме. Священнослужители считают, что сейчас идет «активная пропаганда ложных моральных ценностей в подростковой среде».

Напомним, в Екатеринбурге 11 мая будет вынесен приговор блогеру Руслану Соколовскому, который снял видео о том, как ловил покемонов в местном храме. Прокурор потребовал для него 3,5 года колонии.
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#сериал #Симпсоны #РПЦ

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