Посвященные Великой Отечественной войне выставки можно посмотреть бесплатно

Всех желающих приглашают на экскурсии в грязинский музей.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, отдел краеведческой работы Межпоселенческого коордиционно-методического центра Грязинского района приглашает бесплатно посетить музей и посмотреть выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

5 мая в музее состоится экскурсия по экспозиции, на которой собран документальный и архивный материал о Грязинском районе в годы войны. В витринах представлены фотографии, письма, личные вещи уроженцев Грязинского района и газетные публикации военного времени.Экспозиция познакомит и с судьбами их участников: добровольцев, ушедших на фронт, тружеников тыла, железнодорожников, учителей, врачей. Наиболее зрелищные предметы выставки - боевые снаряды, солдатская амуниция и ценные трофеи. Представлен стенд с земляками - Героями Советского Союза. Центральное место в экспозиции отведено уроженцу села Двуречки Герою России Ивану Флёрову. Масштабный экспонат лодка-волокуша вызывает у посетителей большой интерес. Во время войны её использовали для перевоза раненых по снегу. Здесь же книги о войне, фотоальбомы с ветеранами Великой Отечественной войны.6 мая в музее пройдет виртуальная экскурсия "Грязи в годы войны". В ходе видеопрезентации будет вестись рассказ по слайдам. Виртуальная экскурсия даст возможность увидеть материалы военного времени, которые не выставлены в постоянной музейной экспозиции. На слайдах отражены основные этапы военного времени города Грязи. Представлены такие разделы, как: "Железнодорожные фронта", "Тыл ковал Победу", "Грязи сороковых годов", "Навеки молодые", "Материалы по зенитчицам ОЗАД-93", "201 девизион", Материалы по летчикам 591 авиационного истребительного полка", "Наши земляки - Герои Советского Союза". Также на слайдах показаны масшабные экспонаты времен Великой Отечественной войны. После экскурсии пройдёт подведение итогов детского конкурса «Дети рисуют мир».