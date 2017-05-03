В России
45 минут назад
Совфед предлагает ввести ограничения на выезд для самозанятых
Это станет мерой правовых отношений с государством.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью "Российской газете" заявил, что граждан, которые занимаются неофициальной трудовой деятельностью (самозанятые), могут лишить возможности выезда за границу.
По его словам, за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд обязательного медицинского страхования перечисляют региональные бюджеты. Но есть «и иные категории граждан», куда и попадают самозанятые граждане. Рязанский отметил, что принудительно выводить «из тени» самозанятых никто не будет. Но создание определенных условий рано или поздно заставит их серьезно задуматься. При этом власти не планируют лишать эту категорию граждан обязательного медицинского страхования, отметил он.
Точной информации о самозанятых россиянах, не платящих налогов, нет. Минтруд заявляет примерно о 12 миллионах граждан, а Росстат утверждает, что их число может достигать 25 миллионов.
По его словам, за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд обязательного медицинского страхования перечисляют региональные бюджеты. Но есть «и иные категории граждан», куда и попадают самозанятые граждане. Рязанский отметил, что принудительно выводить «из тени» самозанятых никто не будет. Но создание определенных условий рано или поздно заставит их серьезно задуматься. При этом власти не планируют лишать эту категорию граждан обязательного медицинского страхования, отметил он.
Точной информации о самозанятых россиянах, не платящих налогов, нет. Минтруд заявляет примерно о 12 миллионах граждан, а Росстат утверждает, что их число может достигать 25 миллионов.