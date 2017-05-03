В Лебедянском районе обнаружили свалку

Почву даже признали опасной.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Липецкой области, отделом земельного надзора в ходе проверки администрации Докторовский сельсовет Лебедянского района Липецкой области установлены нарушения земельного законодательства.

Были выявлены две свалки на земельных участках категории земель сельскохозяйственного назначения. Результатом бездействия администрации Докторовского сельсовета стало перекрытие плодородного слой почвы твердыми коммунальными отходами (стеклянные и пластиковые бутылки, пластиковые пакеты, ветошь, фрагменты строительных материалов и бытовой техники, автомобильные покрышки и др.).

Химический анализ почвенных образцов выявил в верхнем гумусовом горизонте почвы превышение предельно-допустимой концентрации бенз(а)пирена в среднем в 2 раза. Такая почва относится к категории загрязнения «Опасная». Ответственным за вышеуказанные нарушения земельного законодательства России является администрация сельского поселения Докторовский сельсовет. Ответственность предусмотрена частью 2 статьей 8.7 КоАП РФ с наложением штрафа на должностное лицо в размере 50 000 рублей. Администрации сельского поселения выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.



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