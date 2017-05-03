Полицейские выявили подпольный магазин

В ходе обысков полицейские обнаружили около 1000 бутылок алкоголя и более 17 000 пачек сигарет.

28 апреля сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области совместно с СЧ СУ УМВД России по Липецкой области и сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области выявлен факт нелегального оборота алкогольной и табачной продукции на территории Грязинского района.

В ходе обысков полицейские обнаружили около 1000 бутылок алкогольной продукции различных наименований, а также более 17000 пачек сигарет которые не были маркированы федеральными специальными марками.

По данному факту СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Использование для маркировки алкогольной или табачной продукции заведомо поддельных акцизных марок». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

