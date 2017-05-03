Общество

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В Липецке отобрали лицензию у автошколы

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#лицензия #автошкола
В Липецке отобрали лицензию у автошколы

Иск подало управление образования.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску управления образования и науки региона к местной автошколе «Профи». Негосударственное учреждение образования потребовали вернуть лицензию на ведение обучения.

Иск управления образования был основан на том, что автошкола не устранила выявленные в ее деятельности нарушения. Ситуацию усугубило то, что «Профи» из разу в раз не выполняло предписания, даже получала штрафы из судов, но все равно не шла на контакт. На реакцию не повлиял и запрет на набор новых курсантов, приказ о приостановлении деятельности. Не явились представители автошколы и в Арбитражный суд Липецкой области на слушание об аннулировании лицензии.

Арбитражный суд расценил позицию «Профи» как существенное и грубое нарушение ФЗ «Об образовании». Иск управления образования удовлетворен, лицензия аннулирована. Кроме того, автошколе придется оплатить судебные издержки.
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#лицензия #автошкола

Комментарии (3)

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Иван

5 минут назад
Учился в 2009 году в автошколе ДВИЖЕНИЕ вот это действительно был уровень и профессионализм , что по теории , что практика давалась с полна и плюс по сейчас не забуду в конце обучения автопробег по области ( кто учился , тот помнит) . Не давно знакомый хотел сына отправить учиться , я посоветовал ДВИЖЕНИЕ , но этой школы к сожалению больше нет.
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имя

48 минут назад
Очень плохая школа. Практику вождения никто вести у них не умеет. Пришлось обращаться к другой автошколе, что б научиться.
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Гость.

54 минуты назад
Чаще надо проверять как учат и кто учит. Ездунов по городу не счесть.
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