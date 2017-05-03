В Липецке отобрали лицензию у автошколы

Иск подало управление образования.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску управления образования и науки региона к местной автошколе «Профи». Негосударственное учреждение образования потребовали вернуть лицензию на ведение обучения.



Иск управления образования был основан на том, что автошкола не устранила выявленные в ее деятельности нарушения. Ситуацию усугубило то, что «Профи» из разу в раз не выполняло предписания, даже получала штрафы из судов, но все равно не шла на контакт. На реакцию не повлиял и запрет на набор новых курсантов, приказ о приостановлении деятельности. Не явились представители автошколы и в Арбитражный суд Липецкой области на слушание об аннулировании лицензии.



Арбитражный суд расценил позицию «Профи» как существенное и грубое нарушение ФЗ «Об образовании». Иск управления образования удовлетворен, лицензия аннулирована. Кроме того, автошколе придется оплатить судебные издержки.