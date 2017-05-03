Липецкий дом творчества признали лучшим учреждением дополнительного образования

Дом творчества «Городской» имеет почти вековую историю.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, Дом детского творчества «Городской» имени С.А.Шмакова стал победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2017» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». Торжественная церемония награждения руководителей, педагогов и ведущих специалистов за большой вклад в модернизацию образования и экономики страны состоялась в Москве в рамках Международного Форума «Инновации и Развитие».

Конкурс проводится в целях содействия развитию предприятий и организаций России, повышению эффективности и качества их работы, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов предприятий и организаций Российской Федерации.

Дом творчества «Городской» имеет почти вековую историю. Здесь работают опытные педагоги, которые умеют заинтересовать детей, развить их творческие способности, сделать процесс обучения интересным и познавательным. Учреждение ежегодно участвует и занимает призовые места в конкурсах среди образовательных учреждений различных уровней. Воспитанники также регулярно становятся победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов.

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