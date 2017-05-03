Общество
38 минут назад
Уровень кислотности воды в Лебедяни в пределах нормы
Контроль за качеством стоков ведётся в усиленном режиме.
Как сообщает управление ЖКХ Липецкой области, после аварии на заводе PepsiCo в усиленном режиме ведется контроль за качеством стоков на очистных сооружениях Лебедяни. Приняты все необходимые меры для снятия возможных негативных последствий.
Специалисты Липецкого областного водоканала провели рабочее совещание, был составлен план экстренных технологических мероприятий на очистных сооружениях Лебедяни.
В частности, в соответствии с планом проведено разбавление поступающих сточных вод дополнительными стоками. В канал направили стабилизированный ил из илоуплотнителя. Ежесуточно ведется производственный лабораторный контроль по основным загрязняющим веществам.
Принятые меры позволили удержать уровень кислотности в пределах допустимого значения.
Фото gkhlipetsk.ru
Специалисты Липецкого областного водоканала провели рабочее совещание, был составлен план экстренных технологических мероприятий на очистных сооружениях Лебедяни.
В частности, в соответствии с планом проведено разбавление поступающих сточных вод дополнительными стоками. В канал направили стабилизированный ил из илоуплотнителя. Ежесуточно ведется производственный лабораторный контроль по основным загрязняющим веществам.
Принятые меры позволили удержать уровень кислотности в пределах допустимого значения.
Фото gkhlipetsk.ru
Рони Джеймс Дио
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