В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении организаторов подпольного водочного завода

В Липецке сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных акцизных марок. Поводом для головного производства стали результаты рейда на оптовую базу в районе улицы Ковалева.

Там, как сообщает пресс-служба УМ ВД РФ по Липецкой области, полицейские обнаружили целое алкогольное производство: 229 ящиков спиртного различных наименований общим объемом 2000 литров, а также оборудование по розливу крепких напитков и упаковке. Организаторам подпольного завода грозит до пяти лет лишения свободы.