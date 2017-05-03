сегодня, 09:55
В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении организаторов подпольного водочного завода
В Липецке сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных акцизных марок. Поводом для головного производства стали результаты рейда на оптовую базу в районе улицы Ковалева.
Там, как сообщает пресс-служба УМ ВД РФ по Липецкой области, полицейские обнаружили целое алкогольное производство: 229 ящиков спиртного различных наименований общим объемом 2000 литров, а также оборудование по розливу крепких напитков и упаковке.
Организаторам подпольного завода грозит до пяти лет лишения свободы.
Сто пудень
шахтер