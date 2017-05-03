Происшествия

сегодня, 09:55

В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении организаторов подпольного водочного завода

2 530
#алкоголь #спиртное
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В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении организаторов подпольного водочного завода

В Липецке сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных акцизных марок. Поводом для головного производства стали результаты рейда на оптовую базу в районе улицы Ковалева.

Там, как сообщает пресс-служба УМ ВД РФ по Липецкой области, полицейские обнаружили целое алкогольное производство: 229 ящиков спиртного различных наименований общим объемом 2000 литров, а также оборудование по розливу крепких напитков и упаковке.

Организаторам подпольного завода грозит до пяти лет лишения свободы.

2 530
#алкоголь #спиртное
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Комментарии (2)

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Сто пудень

39 минут назад
Организатором окажется бомж
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шахтер

сегодня, 10:05
чё, сами себя сажать будут???
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