На реконструкцию стадиона «Металлург» нужны дополнительные средства

На реконструкцию стадиона «Металлург», который к 2018 году должен стать тренировочной базой Чемпионата Мира по футболу, дополнительно потребуется порядка 50 млн. рублей. Об этом говорили в рамках выездного совещания, которое провел глава Липецка Сергей Иванов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, удорожание связано с корректировкой масштаба работ, предусмотренных проектом, и необходимостью проведения дополнительных. Так подрядчикам пришлось полностью восстанавливать армированный пояс по кромке чаши стадиона. Южная трибуна и пространство под ней пришло в негодность. Кроме того, принято решение использовать для ремонта фасада профиль не из нержавейки, а из более прочного и долговечного алюминия.

На сегодняшний день произведен целый комплекс работ. На поле выполнены дренажные системы, выбран старый грунт, завершается устройство песчаного основания и подготовка к засыпке щебнем. Полностью завершены работы по демонтажу сидений.

Начата покраска металлоконструкций над центральной трибуной. Уже на следующей неделе здесь появится навес из профлиста. Новая западная трибуна станет двухэтажной. На первом этаже разместятся раздевалки и душевые, на втором – закрытая площадка для просмотра матчей. Сегодня почти готов фундамент для постройки.

Согласно требованиям Международной федерации футбола расстояние между креслами будет увеличено. Таким образом, обновленный стадион сможет разместить не 14, а порядка 11 тысяч зрителей. Особое внимание уделяется организации безопасности спортивного объекта.

Отдельным вопросом для обсуждения стали декоративные конструкции в виде футбольных мячей, которые предполагается разместить над каждым из входов в спортивный объект. Собравшиеся предложили рассмотреть возможность их установки на площадках у ворот стадиона, подарив, таким образом, жителям и гостям нашего города возможность сделать яркое памятное фото.

- В целом реконструкция стадиона идет по графику. Учитывая жесткие требования, которые предъявляет федерация, и, понимая, что заходим на объект, которому порядка 40 лет, мы были готовы к непредвиденным расходам. Вместе с тем, все решения по дополнительному финансированию будут приниматься коллегиально, после того, как руководство города и региона вместе со специалистами взвесит все «за» и «против», - сообщил глава Липецка Сергей Иванов.







