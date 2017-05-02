Общество

44 минуты назад

Липецкий малёк белого амура уехал подрастать в нижегородские пруды

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#малек #белый амур
Липецкий малёк белого амура уехал подрастать в нижегородские пруды

Нижегородцы надеются, что липецкая рыба не только станет пищей, но и почистит пруды.

Члены общества рыболовов выпустили в водоём у деревни Большие Кулики в Нижегородской области 850 кг малька карпа, а также 150 кг малька толстолобика и белого амура. 

"Приобретённые в Липецкой области белые амуры, считаются не только ценными представителями семейства карповых, но и рыбами-санитарами, способными избавить пруд от излишков водяных растений и очистить зацветшую воду", сообщает "Нижегородская правда".
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#малек #белый амур

Комментарии (1)

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гелек

26 минут назад
мальки на силикатном растут
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