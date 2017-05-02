Липецкий малёк белого амура уехал подрастать в нижегородские пруды

Нижегородцы надеются, что липецкая рыба не только станет пищей, но и почистит пруды.

Члены общества рыболовов выпустили в водоём у деревни Большие Кулики в Нижегородской области 850 кг малька карпа, а также 150 кг малька толстолобика и белого амура. "Приобретённые в Липецкой области белые амуры, считаются не только ценными представителями семейства карповых, но и рыбами-санитарами, способными избавить пруд от излишков водяных растений и очистить зацветшую воду", сообщает "Приобретённые в Липецкой области белые амуры, считаются не только ценными представителями семейства карповых, но и рыбами-санитарами, способными избавить пруд от излишков водяных растений и очистить зацветшую воду", сообщает "Нижегородская правда"