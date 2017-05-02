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Липецкая школьница стала призером Всероссийской олимпиады по обществознанию

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#Олимпиада #школьники
Липецкая школьница стала призером Всероссийской олимпиады по обществознанию

Она же отличилась и в испытаниях по испанскому языку.

Десятиклассница гимназии № 64 города Липецка Ольга Силкина стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, сообщили в городском департаменте образования.

Финал олимпиады проходил  в Пермском крае на площадке ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина». В период с 22 по 28 апреля более 200 школьников из 58 регионов соревновались за звания лучших в двух письменных и одном устном турах.

Всего дипломы получили 109 школьников, из них призерами стали 90 ребят, победителями – 19 участников. 

Примечательно что Ольга в этом учебном году заняла призовое место и на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку.

Фото doal.ru




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#Олимпиада #школьники

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