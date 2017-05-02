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29 минут назад

Медведев поручил уравнять МРОТ и прожиточный минимум

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Медведев поручил уравнять МРОТ и прожиточный минимум

Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект о повышении МРОТ до 10 466 рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подготовить законопроект о повышении уровня МРОТ. Разработкой документа займутся три ведомства - Минфин, Минэкономразвития и Минтруд.

«Минтруду, Минфину, Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в Правительство», - говорится в документе на сайте кабмина. Документ должен быть подготовлен до 20 мая 2017 года.

О планах по повышению МРОТ Дмитрий Медведев упоминал во время отчета о работе правительства в Госдуме. Тогда глава правительства отмечал, что с 1 июля этот показатель поднимается до 7,8 тыс. руб. При этом повышение МРОТ до прожиточного уровня он называл задачей ближайших нескольких лет.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ. По словам Голодец, повышение оплаты труда до прожиточного минимума дало бы выигрыш и производству, и людям.

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