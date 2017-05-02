Происшествия

36 минут назад

Ад на дорогах: 20 человек ранены, пятеро - погибли

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#авария #ДТП
Ад на дорогах: 20 человек ранены, пятеро - погибли

За прошедшие четверо суток на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 20 человек, 5 погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 апреля на трассе «Дон» 19-летний водитель «Киа» не справился с управлением, автомобиль врезался в световую опору, а затем перевернулся. В результате сам водитель и два его пассажира, в том числе 8-летняя девочка получи травмы и после оказания помощи были отпущены.

29 апреля в Липецке в 15.50 на улице Механизаторов 21-летний водитель «Лады-Калины» столкнулся с «Ладой-Калиной» по управлением 28-летнего мужчины, а затем с «Тойотой» под управлением 37-летьней женщины. В результате 4-летняя пассажирка иномарки получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В тот же день в Грязинском районе на автодороге Липецк - Усмань произошло столкновение автомобиля «Ниссан» под управлением 59-летней женщины и «ВАЗ-2107» под управлением 51-летнего мужчины. В результате оба водителя и два пассажира иномарки, а также одна пассажирка «семерки» от полученных травм скончались, еще два пассажира ВАЗа, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы.

30 апреля в Липецке в 14.15 на ул. Папина 41-летняя женщина, управляя «Тойотой», не справилась с управлением и врезалась в световую опору. В результате она сама, а также ее 62-летний пассажир получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

1 мая в Липецке в 20.35 на проспекте 60 лет СССР 24-летний водитель «Рено» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 33-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.

За прошедшие четверо суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 5329 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 53, неиспользование ремней безопасности – 346, превышение скоростного режима – 3382, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 187.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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игп

2 минуты назад
авто, ад государство само делает: выдавая нищим кредиты, а дебилам водительские удостоверения, и втюхивая им неуправляемый на хреновых дорогах инохлам
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авто

5 минут назад
Этот ад государство само делает выпуская такие автомобили.
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Баба Рая

6 минут назад
Это *опа,господа!!!Гонять,проверять,выявлять водителей ,нарушающих закон!!!
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