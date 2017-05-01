В Липецкой области началась «Вахта Памяти»

Поисковики собрались в Воловском районе

Межрегиональная учебно-поисковая «Вахта Памяти» стартовала сегодня в Воловском районе Липецкой области.

К легендарной высоте «Огурец» съехались поисковые отряды из шести регионов России. Поисковиками запланированы работы по поиску погибших солдат в районе высоты 194.0 и деревни Калиновка, по местам боев 132,148 и 74 стрелковых дивизий.

Также намечены работы в селе Ожога, где держали оборону солдаты 106 отдельной стрелковой бригады.

В рамках «Вахты Памяти» пройдет ряд обучающих семинаров и тренингов, направленных на обучение молодых ребят поисковому делу – так называемый курс молодого бойца для начинающих.



