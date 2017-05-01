Сергей Машнин: «До последнего верил, что дожмем «Сатурн»

Послематчевый комментарий наставника нашей команды.

Тренер «сталеваров» после поражения от «Сатурна» - 1:2 дал свой комментарий к игре.

- Нам совсем не удался первый тайм. Играли против ветра, который вновь оказал влияние на матч. Но мы разговаривали с ребятами, как нужно по ветру играть, как против ветра.… Однако дали сопернику фору в два мяча, пропущенные из ничего. И лишь при счете – 0:2 мы начали что-то создавать в атаке. Если честно, то я до последнего был уверен в том, что мы, как минимум, не проиграем в этом матче, дожмем соперника. Тем более, что еще в первом тайме мы нам удалось один мяч отквитать. По самоотдаче во втором тайме у меня нет никаких претензий к игрокам – все бежали, хотели сравнять счет. Но много было индивидуальных ошибок: теряешь мяч, а потом соперник по три минуты готовится к пробитию штрафного или подаче углового. Второй гол мы все-таки забили, но судья его отменил – не могу сейчас сказать, было ли на самом деле положение «вне игры» или нет. Мы имели еще два-три момента, но не забили. «Сатурн» в конце тоже мог увеличить счет, потому что мы пошли вперед большими силами и оголили тылы, но тут уже было неважно – 1:2 или 1:3.

- Во втором тайме «Металлург» играл по ветру, но ударов по воротам было немного. Почему?

- Они и в первом тайме полностью отдали нам территорию, сгруппировались на своей половине поля и убегали в контратаки, подловив нас на ошибках. А на второй тайм «Сатурн» и вовсе выходил, имея преимущество в один мяч, вынужденно играя против ветра. Поэтому соперники играли очень «низко», компактно на своей половине поля, поэтому нам было сложно находить пространство для маневра. Но все равно наша команда создавала голевые моменты. Плюс был угловой, когда Константин Титов не замкнул дальнюю штангу, хотя, казалось, мячу деваться было некуда, кроме как лететь в ворота. Это наша наигранная комбинация, такие шансы нужно использовать, особенно когда соперник позволяет нам не многое создавать в атаке.

- Кого из игроков «Сатурна» вы опасались больше всего перед игрой?

- Не сказать, чтобы особо опасались.… Обратили внимание, что есть три человека, которые выделяются в команде и забили каждый по 5 мячей. Хотя раньше по 15 голов за сезон нужно было забивать, чтобы о тебе говорили, а теперь забил пять, и уже выделяешься.… Готовились к игре в штатном режиме, учитывали сильные и слабые стороны соперника. Повторяю, я до последнего не сомневался, что дожмем «Сатурн». В принципе, мы не должны были сегодня проигрывать. Но дальний удар, приведший к первому голу – это нечто. Я никогда не критикую вратарей, но здесь – мяч летит в ближний угол и оказывается в сетке… Будем готовиться к следующему матчу…