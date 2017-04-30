Общество
29 минут назад
Шашлык из свинины в Липецкой области один из самых дешевых в стране
Шашлык баранины - стоит гораздо дороже.
В преддверии первомайских праздников редакция портала Союза сельхозпроизводителей подсчитала стоимость шашлыка для жителей различных регионов нашей страны.
Как и в прошлом рейтинге, предлагается приготовить шашлык из двух видов мяса: свинины и говядины, и сравнить цены за один килограмм в разных частях России и заодно проследить, как изменилась стоимость продуктов за год.
Большинство жителей нашей страны предпочитают шашлык из свинины, ведь его стоимость гораздо ниже, чем у блюда из барашка. Однако не стоит забывать, что в некоторых регионах России из-за религиозных убеждений свинину нельзя употреблять в пищу, поэтому там безоговорочной популярностью пользуется баранина, которая, кстати, с начала января немного подешевела.
Самая дорогая свинина, как всегда, продается в восточной части России. Как и в прошлом году, антилидером оказалась Чукотка, где за килограмм мяса придется заплатить 527 рублей 32 копейки. Немного дешевле, но все равно ударит по карману цена свинины на Камчатке, которая равна 414 рублям 6 копейкам.
А вот самыми бюджетными ценами на шашлык из свинины могут похвастаться следующие регионы России:
Место 5. Липецкая область переместилась с прошлогоднего восьмого места сразу на пятое. Стоимость свинины в регионе равна 221 рублю 76 копейкам. За год цена на это мясо снизилась на 1 рубль 52 копейки.
Место 4. Республика Мордовия, которая часто занимает лидирующие позиции в продуктовых рейтингах, по стоимости шашлыка из свинины расположилась на четвертом месте. В этом году за килограмм мяса этого вида жители региона должны заплатить около 221 рубля 9 копеек, что меньше показателя прошлого года на 1 рубль 31 копейку.
Место 3. Тройку лидеров вновь замыкает Тульская область. За год стоимость свинины здесь возросла на 2 рубля 92 копейки и к грядущим майским праздникам равна 218 рубля 51 копейке.
Место 2. А вот лидер прошлогоднего рейтинга, Калининградская область, потеряла свои позиции. Теперь для приготовления угощения из свинины должны заплатить 216 рублей 7 копеек за килограмм мяса. За год стоимость свинины в области выросла почти на 14 рублей.
Место 1. Республика Чувашия возглавляет список регионов, с самой дешевой свининой. Для того, чтобы купить килограмм мяса, жители потратят 205 рублей 52 копейки. Кстати, в сравнении с показателем прошлого года, стоимость свинины в Чувашии увеличилась всего лишь на 43 копейки.
В рейтинге шашлыка из баранины Липецкая область не отличилась. Кило баранины в регионе стоит 317 рублей. За год она подорожала на 4%.
Как и в прошлом рейтинге, предлагается приготовить шашлык из двух видов мяса: свинины и говядины, и сравнить цены за один килограмм в разных частях России и заодно проследить, как изменилась стоимость продуктов за год.
Большинство жителей нашей страны предпочитают шашлык из свинины, ведь его стоимость гораздо ниже, чем у блюда из барашка. Однако не стоит забывать, что в некоторых регионах России из-за религиозных убеждений свинину нельзя употреблять в пищу, поэтому там безоговорочной популярностью пользуется баранина, которая, кстати, с начала января немного подешевела.
Самая дорогая свинина, как всегда, продается в восточной части России. Как и в прошлом году, антилидером оказалась Чукотка, где за килограмм мяса придется заплатить 527 рублей 32 копейки. Немного дешевле, но все равно ударит по карману цена свинины на Камчатке, которая равна 414 рублям 6 копейкам.
А вот самыми бюджетными ценами на шашлык из свинины могут похвастаться следующие регионы России:
Место 5. Липецкая область переместилась с прошлогоднего восьмого места сразу на пятое. Стоимость свинины в регионе равна 221 рублю 76 копейкам. За год цена на это мясо снизилась на 1 рубль 52 копейки.
Место 4. Республика Мордовия, которая часто занимает лидирующие позиции в продуктовых рейтингах, по стоимости шашлыка из свинины расположилась на четвертом месте. В этом году за килограмм мяса этого вида жители региона должны заплатить около 221 рубля 9 копеек, что меньше показателя прошлого года на 1 рубль 31 копейку.
Место 3. Тройку лидеров вновь замыкает Тульская область. За год стоимость свинины здесь возросла на 2 рубля 92 копейки и к грядущим майским праздникам равна 218 рубля 51 копейке.
Место 2. А вот лидер прошлогоднего рейтинга, Калининградская область, потеряла свои позиции. Теперь для приготовления угощения из свинины должны заплатить 216 рублей 7 копеек за килограмм мяса. За год стоимость свинины в области выросла почти на 14 рублей.
Место 1. Республика Чувашия возглавляет список регионов, с самой дешевой свининой. Для того, чтобы купить килограмм мяса, жители потратят 205 рублей 52 копейки. Кстати, в сравнении с показателем прошлого года, стоимость свинины в Чувашии увеличилась всего лишь на 43 копейки.
В рейтинге шашлыка из баранины Липецкая область не отличилась. Кило баранины в регионе стоит 317 рублей. За год она подорожала на 4%.
липчанин
В Липецке рай