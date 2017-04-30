В Липецке обсудили возможность использования систем бэби-боксов

В обсуждении приняли участие депутаты, общественники, правоохранители и духовенство

Собравшиеся подняли вопрос о создании в Липецкой области так называемых бэби-боксов. Это специально оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка и передачи его на попечительство государственным службам и органам.



- Учитывая значительное внимание, уделяемое как Президентом, так и органами власти всех уровней, вопросам укрепления института семьи и защиты детства, следует признать, что набирающий в последние годы силу проект по внедрению в некоторых регионах России систем бэби-боксов вызывает озабоченность и тревогу всех слоев гражданского общества нашей страны и требует более тщательного рассмотрения и обсуждения для выработки единой позиции, – отметила руководитель Региональной общественной приемной, председатель комитета по социальным вопросам Липецкого областного Совета Оксана Глотова.



Депутат регионального парламента Дмитрий Батищев считает, что бэби-боксы не способны решить заявленную их инициаторами задачу по спасению новорожденных, но при этом могут создать условия для разрушения общественных норм и подтолкнуть женщину к отказу от ребёнка, а также создают ситуацию, благоприятную для различных криминальных схем.



- Единственным основным аргументом сторонников установки бэби-боксов является предположение о том, что данная мера может спасти ребёнка от смерти,- отметил депутат областного Совета Дмитрий Батищев.



Иерей Алексей Шумаков, руководитель отдела по вопросам защиты семьи, материнства и детства Липецкой епархии предложил перенять опыт Белгородской области, где школьникам преподают уроки по «Семьяведению», о котором говорил еще год назад Павел Астахов в Храме Христа Спасителя на Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. По его словам, внимание детей, прежде всего нужно концентрировать на истинных семейных ценностях, на том, что такое материнство и отцовство, а человеческая жизнь требует бережного к себе отношения.



- При женских консультациях следует повесить информационные стенды с телефонами центров социально-психологической поддержки, а также создать хороший, большой центр для поддержки матерей и детей, попавших в кризисную ситуацию, - предложил священник.



По итогам собрания решено более тщательно разобраться в вопросе использования подобных систем, учитывая мнение органов власти, ведущих психологов, юристов, религиозных организаций, практику прокурорского реагирования и судебных разбирательств, а также всего гражданского сообщества для формирования по этому вопросу единой точки зрения, разработать комплекс мер по пропаганде ценностей семьи, материнства и детства, продолжить развитие сети центров по оказанию помощи матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.



Фото: vestirama.ru