Общество

сегодня, 13:31

В Липецке заложен парк Авиаторов

280
#благоустройство
В Липецке заложен парк Авиаторов

Сегодня в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» на месте свалки за микрорайоном «Елецкий» заложен Парк Авиаторов. 

В трудовой десант вошли руководители и сотрудники администрации города, липецкого авиацентра, представители  силовых структур, политических партий, бизнес-сообщества, общественных организаций, воспитанники кадетских классов и неравнодушные липчане. Мероприятие открылось приветственным словом вице-мэра Андрея Шорстова.

- От лица руководителей областного центра я благодарю каждого, кто понял всю значимость этого события, и пришел поддержать создание в Липецке Парка Авиаторов. В этот погожий весенний день  хочется еще раз вспомнить и защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за, то, чтобы сегодня мы радовались встрече, возможности вместе потрудиться и этому мирному, ясному небу над нашей страной, - отметил заместитель главы администрации Липецка Андрей Шорстов.

Уже через несколько часов работы на фоне чернозема зеленели 200 саженцев ясеня, рябины, клены, березы, ивы и черемухи. Половину из них областному центру подарило Управление Федеральной службы безопасности России по Липецкой области в честь столетия своего ведомства, которое отмечается в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

280
#благоустройство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В киоске на улице Терешковой нашли застреленного владельца
#самоубийство
28
В киоске на улице Терешковой нашли застреленного владельца

сегодня, 09:29

Происшествия
Три дома горели в Липецкой области
#пожар
3
Три дома горели в Липецкой области

сегодня, 08:47

Происшествия
В Липецке сгорел «Volvo XС90»
#пожар
5
В Липецке сгорел «Volvo XС90»

сегодня, 08:43

Происшествия