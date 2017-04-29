В Липецке заложен парк Авиаторов

Сегодня в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» на месте свалки за микрорайоном «Елецкий» заложен Парк Авиаторов.

В трудовой десант вошли руководители и сотрудники администрации города, липецкого авиацентра, представители силовых структур, политических партий, бизнес-сообщества, общественных организаций, воспитанники кадетских классов и неравнодушные липчане. Мероприятие открылось приветственным словом вице-мэра Андрея Шорстова.

- От лица руководителей областного центра я благодарю каждого, кто понял всю значимость этого события, и пришел поддержать создание в Липецке Парка Авиаторов. В этот погожий весенний день хочется еще раз вспомнить и защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за, то, чтобы сегодня мы радовались встрече, возможности вместе потрудиться и этому мирному, ясному небу над нашей страной, - отметил заместитель главы администрации Липецка Андрей Шорстов.

Уже через несколько часов работы на фоне чернозема зеленели 200 саженцев ясеня, рябины, клены, березы, ивы и черемухи. Половину из них областному центру подарило Управление Федеральной службы безопасности России по Липецкой области в честь столетия своего ведомства, которое отмечается в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Липецка.