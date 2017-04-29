Происшествия
45 минут назад
В киоске на улице Терешковой нашли застреленного владельца
7 1092
Перед смертью погибший попрощался с родными.
28 апреля в киоске по заточке ножей на улице Терешковой в Липецке нашли застреленного владельца. Рядом с телом лежало охотничье ружье.
При проверке обстоятельств гибели мужчины сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибший страдал онкологическим заболеванием, кроме того, он получил извещение о сносе ларька.
Дома мужчина оставил записку, в которой попрощался с родными.
При проверке обстоятельств гибели мужчины сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибший страдал онкологическим заболеванием, кроме того, он получил извещение о сносе ларька.
Дома мужчина оставил записку, в которой попрощался с родными.
7 1092
Олежка - будешь в Аду со своим геем-мэром
папа
1
Доведение до самоубийства.
Как жаль..
йцуке
царство ему небесное