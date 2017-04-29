Происшествия

45 минут назад

В киоске на улице Терешковой нашли застреленного владельца

7 1092
#самоубийство
В киоске на улице Терешковой нашли застреленного владельца

Перед смертью погибший попрощался с родными.

28 апреля в киоске по заточке ножей на улице Терешковой в Липецке нашли застреленного владельца. Рядом с телом лежало охотничье ружье.

При проверке обстоятельств гибели мужчины сотрудники правоохранительных органов выяснили, что погибший страдал онкологическим заболеванием, кроме того, он получил извещение о сносе ларька.

Дома мужчина оставил записку, в которой попрощался с родными.


7 1092
#самоубийство

Комментарии (7)

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Олежка - будешь в Аду со своим геем-мэром

2 минуты назад
сынок Тербунатора давит старушек в пъяном угаре, а его папочка доводит инвалидов в Липецке до самоубийств
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папа

7 минут назад
Доведение до самоубийства., вали отсюда, кусок говна.
ответить

1

15 минут назад
"Королев и Иванов! Мы вам верим!" Ещё верю Петрову и Сидорову. ( Плакат в руках дольщикам на митинге)
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Доведение до самоубийства.

24 минуты назад
Скотская страна.
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Как жаль..

28 минут назад
Больной человек вынужден лишиться последней возможности себя прокормить...
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йцуке

29 минут назад
"Журналисты" этого портала хотя бы школу-то закончили? Застреленный - это кем-то, а если сам, то застрелившийся.
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царство ему небесное

29 минут назад
вот так власть нищетой доводит людей до самоубийства .
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