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32 минуты назад

Липецкая вечЁрка: продолжение скандала, шумная свадьба и поводок для ребенка

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: продолжение скандала, шумная свадьба и поводок для ребенка
Предлагаем вашему вниманию подборку самых популярных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в пятницу, 28 апреля.

Больше всего сегодня липчан интересовало, кто же устроил скандал в маршрутном автобусе. Пассажирка раскаялась. 

Не менее популярным был итог голосования за новый Нижний парк. Липчане определись с будущим главной городской рекреационной зоны.

Оживленное обсуждение сегодня вызвало поведение свадебного кортежа. Комментаторы отнеслись негативно, а ваше мнение? 

Свои оценки сегодня липчане дали механизму для «выгула» детей. Поводок для ребенка стал причиной жаркой полемики. 

Вместе с этим больше всего «плюсиков» вызвало сообщение насчет митинга обманутых дольщиков
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#обзор #события #вечЁрка

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