Общество
32 минуты назад
Липецкая вечЁрка: продолжение скандала, шумная свадьба и поводок для ребенка
Предлагаем вашему вниманию подборку самых популярных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в пятницу, 28 апреля.
Больше всего сегодня липчан интересовало, кто же устроил скандал в маршрутном автобусе. Пассажирка раскаялась.
Не менее популярным был итог голосования за новый Нижний парк. Липчане определись с будущим главной городской рекреационной зоны.
Оживленное обсуждение сегодня вызвало поведение свадебного кортежа. Комментаторы отнеслись негативно, а ваше мнение?
Свои оценки сегодня липчане дали механизму для «выгула» детей. Поводок для ребенка стал причиной жаркой полемики.
Вместе с этим больше всего «плюсиков» вызвало сообщение насчет митинга обманутых дольщиков.
Больше всего сегодня липчан интересовало, кто же устроил скандал в маршрутном автобусе. Пассажирка раскаялась.
Не менее популярным был итог голосования за новый Нижний парк. Липчане определись с будущим главной городской рекреационной зоны.
Оживленное обсуждение сегодня вызвало поведение свадебного кортежа. Комментаторы отнеслись негативно, а ваше мнение?
Свои оценки сегодня липчане дали механизму для «выгула» детей. Поводок для ребенка стал причиной жаркой полемики.
Вместе с этим больше всего «плюсиков» вызвало сообщение насчет митинга обманутых дольщиков.