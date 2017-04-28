В Липецке разоблачили «помощь» от автоюристов

Пьяная езда доведет до суда и без их услуг.

Мировым судьей судебного участка №15 Липецка проведено обобщение судебной практики мировых судей Советского судебного района по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, которое показало, что во втором полугодии 2016 года было рассмотрено 403 дела по 12 Главе КоАП, из них с назначением наказания в виде лишения прав управления транспортным средством – 26 дел, штрафа – 328 дел на общую сумму 5 591 500 рублей. Ряд постановлений мировых судей подлежали обжалованию в вышестоящих судах, из 19 обжалуемых решений было отменено только одно.



Дела данной категории прекращаются крайне редко, за исключением смерти физического лица, привлекаемого к административной ответственности. Как оказалось, не помогут уйти от ответственности и широко известные в Липецке автоюристы всех мастей. Срывая на «столбе» объявление о помощи в разрешении проблем при лишении прав управления, которая далеко не благотворительная, необходимо понимать, что юридическая помощь заключается в разъяснении прав, возможных последствий и законных способов защиты своих прав, и не как поиск способа уйти от ответственности. Количество дел об административных правонарушениях ежегодно увеличивается, при этом внесение в КоАП РФ изменений относительно составов правонарушений касаемо нарушения правил дорожного движения, ужесточения размеров административных штрафов, порядка исполнения назначенного наказания, не значительно влияют на данный процесс.



Не нужно забывать, что транспортное средство является источником повышенной опасности, и какая реакция во внезапно сложившейся ситуации будет у человека в состоянии опьянения, никто не может предугадать. В результате ДТП могут возникнуть более тяжкие последствия, нежели причинение имущественного вреда, вред здоровью и жизни человека.



От всех проблем, которые могут возникнуть при нарушении водителями правил дорожного движения, действующего административного и уголовного законодательства, оградить себя должны вы сами, когда принимаете решение управлять транспортным средством, считают в СУ №15 Советского округа.





В мировом суде обращают внимание водителей, особо тех, для кого автомобиль является единственным источником дохода, что грядут длительные майские праздники. На это время стоит оградить себя от управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Не надо забывать, что некоторые лекарственные средства в своем составе содержат запрещенные вещества.



Санкция статей 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении мед.освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами от полутора до двух лет. Кроме того, возлагается обязанность по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства. А при повторном совершении предусмотрена уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ с санкцией вплоть до лишения свободы.



В настоящее время у мирового судьи 15 судебного участка находится в производстве 3 уголовных дела по ст.264.1 УК РФ, одно из них в отношении женщины.