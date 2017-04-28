В Липецке у Областного центра культуры митингуют обманутые дольщики

Инициативная группа дольщиков ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» сегодня снова проводит митинг.

На этот раз дольщики собрались, чтобы снова обратить на себя внимание липецких властей, а также выслушать арбитражного управляющего Юрия Сердюкова. Основная тема его выступления — голосование за переход к новому застройщику.

На площадке у Областного центра культуры, народного творчества и кино начинается митинг обманутых дольщиков. Строительство домов ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» на улице Неделина, перекрестке Неделина-Фрунзе, улице Агрономической приостановлено, фирма-застройщик находится в процедуре банкротства.По договорам участия в долевом строительстве по улице Неделина-Фрунзе, застройщик был обязан сдать объект в 1 полугодии 2016 года (у некоторых дольщиков стоит срок сдачи дома в 2014 году). По домам по улицам Неделина и Агрономической сроки сдачи домов - 1 полугодие 2017 года, но там давно никто ничего не строит. По словам дольщиков, строительство дома на Фрунзе-Неделина приостановлено в октябре 2015 года, дома на Агрономической - в августе 2015 года, построена половина первого этажа. Дом на Неделина не строят с января этого года.Как рассказал GOROD48 член инициативной группы дольщиков Сергей Солодских, первоначально планировалось участие в сегодняшней протестной акции около 80 человек, но рабочий день ещё не завершился, и поэтому не все желающие пришли.- Квартиру я купила в июле 2015 года, - рассказала GOROD48 собственница квартиры №17 в доме по улице Неделина Наталья Микова. - Я продала свою предыдущую квартиру площадью 48 квадратных метров - решила увеличить жилплощадь, чтобы мои две детей жили в хороших условиях. Я вложила туда материнский капитал, взяла ипотеку в банке. И вот сейчас я живу у родственников и жду, когда построится моя квартира. В сентябре 2016 года мы поняли, что дом наш не строится. Потом я узнала, что Николая Орлова начали банкротить, и кредиторы требуют с него долги в судах. С тех пор мы еженедельно как на работу каждый четверг ходим на собрания к начальнику управления строительства и архитектуры Липецкой области Игорю Шамардину. Ходим за тем, чтобы власти заставили Николая Орлова строить. Периодически - но очень редко - он тоже приходит на эти встречи, и постоянно обещает, что вот-вот найдет инвесторов. Но Игорь Шамардин сказал, что денег, которые собрали с дольщиков, достаточно для того, чтобы построить квартиры. Поэтому у меня вопрос к властям: ведь кто-то давал ему разрешение на строительство жилья, кто-то должен был контролировать процесс строительства и сдачи дома?! Если с 2015 года дом не строится - кто-то должен был задавать вопросы, проводить собрания?! Почему дольщики остались без квартир? Ведь среди нас - и ветеран войны, который тоже остался без квартиры, переселенцы, люди, которые переехали из Украины! Мы будем бороться за наше жилье!- Я приехала в Липецк из Казахстана, всё там продала, потому что дети у меня погибли, муж умер, и, оставшись одна, я решила перебраться поближе к сестре, - рассказала GOROD48 ещё одна обманутая дольщица Людмила Шмидт. - Жить мне абсолютно негде. прописка у меня временная. Живу то у сестры, то у одной племянницы, то у другой, то езжу к тётушке.Напомним, в трех домах ООО «Риэлторский центр «Строй-Град», строительство которых заморожено, ещё остаются около 10 тысяч квадратных метров не проданного жилья. Даже при символической цене в 25 тысяч рублей за квадратный метр - это 250 миллионов рублей. А на достройку трёх домов, по оценкам, нужно 230-240 миллионов рублей.- В доме по улице Неделина ещё не проданы 23 квартиры, в доме на Неделина-Фрунзе - 12 квартир, на улице Агрономической 123 квартиры, - рассказал Юрий Сердюков. - Планируется, что дома на улице Неделина и Неделина-Фрунзе будет достраивать новый застройщик. У прежнего застройщика тоже есть потенциал, чтобы всё доделать - есть не проданные квартиры, есть другие объекты недвижимости, которые можно продать и выполнить свои обязательства перед дольщиками. Но на имущество застройщика также могут претендовать два банка.- Начиная с сентября 2016 года и по настоящее время еженедельно проводятся собрания с нашим участием в управлении архитектуры и строительства, но до сих пор нам не предоставлен план решения сложившейся ситуации, нам так и не предоставлен финансовый отчет, - говорят дольщики. - Начиная с октября мы ходим на личный прием к вице-губернатору Юрию Божко, но сих пор ситуация не изменилась! Мы остались без квартир!!! Нас 344 семьи!!! Некоторые из нас не могут снять квартиры, так как платят ипотеку и вынуждены жить на дачах и помещениях, не пригодных для проживания, особенно в зимнее время.Напомним, по официальным данным в реестре обманутых дольщиков в Липецкой области остаются всего 142 человека. Но это только официальные цифры: чтобы попасть в реестр обманутых дольщиков, необходимо иметь на руках целый пакет документов, в том числе заключенный договор долевого участия и документы об оплате долевого участия. А у некоторых на руках только расписки. Реально число пострадавших дольщиков больше: по некоторым оценкам, их около 250. Проблемные дома в Липецке остаются на улицах 50 лет НЛМК, Неделина, Фрунзе. Обманутые дольщики есть и в Грязях.