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сегодня, 12:58

Вокруг обрушившегося склада PepsiСo создают защитное ограждение из резиновых бананов

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#обрушение склада Pepsico
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Вокруг обрушившегося склада PepsiСo создают защитное ограждение из резиновых бананов

Из-за порывистого ветра может продолжиться обрушение конструкции.

Как рассказал GOROD48 глава города Лебедянь Алексей Хрипченко, здание разрушенного склада ООО «Лебедянский» окружают тремя защитными зонами из резиновых бананов, заполненных водой. А на берегу Дона производится обвалование путем устройства со стороны реки валов, возвышающихся выше уровня реки.

Дело в том, что в Липецкой области уже который день шквалистый ветер, который угрожает дальнейшими разрушениями поврежденного помещения склада: вполне может обрушиться вторая, третья и четвёртая части здания, где также остался сок — а значит, он снова может потечь в город и попасть в реку Дон. Также на ООО «Лебедянский» сейчас решают, как транспортировать оставшийся сок в очистные сооружения.

Часть сотрудников «Лебедянского» уже приступили к работе: идут наладочные работы, и ежедневно персонал обзванивают мастера и говорят, кому нужно выйти. Пока ведётся отгрузка оставшейся продукции. Цеха стоят, но в скором времени их планируют запустить — для производства сока начинается высокий сезон с максимальным спросом. Рабочим, которые находятся в вынужденном простое, выплачивается средняя заработная плата.

Населению города, пострадавшему от сокового наводнения, компания PepsiСo выплатит компенсацию. В числе пострадавших — до 10 человек, у которых затопило дворы. Основная часть средств пойдет на завоз чернозема на огороды, которые смыло со всем будущим урожаем. Но больших убытков нет.

Также, по словам Алексея Хрипченко, компания PepsiСo сейчас ищет лицензированную фирму, которая будет производить дальнейший демонтаж разрушенных конструкций.

А вот высказывания Ивана Урганта мэр Лебедяни комментировать не стал, отметив только: «Очень обидно». 

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#обрушение склада Pepsico
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Комментарии (10)

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Мама

1 минуту назад
Резиновые бананы? Полный хохотач!!!
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Алексей

35 минут назад
Анна, налей и отойди)
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Анна

сегодня, 13:28
Пусть рабочии пьют весь оставшийся сок
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работяга

сегодня, 13:26
вот вам и хваленый современный мЭнеджмент, за то все умничают... знают красивые иностранные слова ISO ....
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Гена

сегодня, 13:26
Гостю, домой
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Витя

сегодня, 13:24
Гостю, ну да рабочии не виноваты , начальство надо уволнять сидят там на экз штаны протерают птушники
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Витя

сегодня, 13:23
Олег, В суд надо на них подавать за порчу имущества не жалеть этих казлов
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Гостю

сегодня, 13:22
А рабочим куда?
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Олег

сегодня, 13:22
долбаный завод из за этих рукожопых машины отерать задрался от химии ихней вся как камень снизу уроду
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Гость

сегодня, 13:14
Называется, после драки махать кулаками,....сок уже весь в Дону.., а они перегородки городят..., ничего там больше не обвалится.., всё уже обвалилось...., надо не склад демонтировать, а завод с землей сравнять и на этом месте сад посадить.., поскудное место....
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