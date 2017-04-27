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31 минуту назад

Липецкая вечЁрка: убийство морпеха, скандал в маршрутке и Ургант — персона нон грата

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: убийство морпеха, скандал в маршрутке и Ургант — персона нон грата
Представляем вам обзор самых популярных и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в четверг, 27 апреля.

Внимание липчан сегодня было приковано к истории родом из Воронежской области. Разыскиваемого в Липецке морпеха нашли мертвым

Немало интереса вызвало сообщение о скандале в маршрутке. Кто прав — судите сами. 

Активное обсуждение возникло по теме запрета въезда в Лебедянь Ивану Урганту. Шоумен поплатился за шутки. 

Живо и в вопросе насущном — ответственности за шашлыки. Даем полезные для вашего кармана советы. 

Чаще всего остального липчане в четверг рекомендовали узнать подробности майского вкусного теста. Проверка на знание ароматного блюда ждет всех желающих! 
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#обзор #события #вечЁрка

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