Уже 15 школьников Липецкой области стали призёрами всероссийской олимпиады

И один - победителем.

С 20 марта по 30 апреля проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года, на котором сборную команду Липецкой области представляют 46 школьников.

По состоянию на 27 апреля, победителем заключительного этапа по химии стал Дмитрий Кузнецов, учащийся 11 класса школы № 20 г. Липецка, который с 23 по 30 апреля принимает участие в 51 Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии в Астане Республики Казахстан.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, призерами олимпиады заключительного этапа по состоянию на 27 апреля стали 15 школьников Липецкой области: Белоусова Мария, учащаяся 10 класса гимназии №19 Липецка - призер по праву; Борисова Владислава, учащаяся 9 класса гимназии № 12 Липецка - призер по химии; Саблин Михаил, учащийся 9 класса гимназии № 12 города Липецка - призер по физике; Бондарева Мария, учащаяся 11 класса лицея с. Долгоруково - призер по истории; Фролов Владимир, учащийся 11 класса школы №10 Липецка - призер по истории; Силкина Ольга, учащаяся 10 класса Гимназии № 64 Липецка - призер по испанскому языку; Плотникова Мария, учащаяся 9 класса лицея №44 Липецка - призер по искусству (МХК); Михина Мария, учащаяся 11 класса гимназии № 64 Липецка - призер по немецкому языку; Кривоносов Иван, учащийся 11 класса лицея села Долгоруково - призер по физической культуре; Кофанов Сергей, учащийся 11 класса школы №1 Измалково - призер по физической культуре; Афонин Николай, учащийся 9 класса лицея №44 Липецка - призер по экономике; Богачев Никита, учащийся 11 класса гимназии № 12 Липецка - призер по экономике; Волков Александр, учащийся 9 класса гимназии № 64 Липецка - призер по экономике; Бакулин Артем, учащийся 11 класса гимназии №1 Липецка - призер по экономике; Щекина Дарья, учащаяся 10 класса гимназии №1 Липецка - призер по русскому языку.

Напомним, в региональном этапе, который проходил в период с 11 января по 22 февраля 2017 года и включал в себя состязания по 24 предметам, принял участие 1391 школьник региона. По сравнению с прошедшим учебным годом число участников региональных олимпиад возросло на 40%. В этом учебном году в олимпиадах по математике и физике приняли участие также школьники 7-8 классов. Учащиеся пробовали свои силы в олимпиадах им. Л. Эйлера и Дж. К. Максвелла.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится во всех регионах Российской Федерации и проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Олимпиада объединяет не только обучающихся из разных школ, городов, субъектов Российской Федерации, но и научных работников, преподавателей вузов, которые стремятся выявить одаренных школьников, помочь их дальнейшему становлению

Олимпиада включает в себя 24 предмета: математику, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатику и ИКТ, физику, химию, биологию, экологию, географию, астрономию, литературу, историю, обществознание, экономику, право, искусство (мировая художественная культура), физическую культуру, технологию, основы безопасности жизнедеятельности.